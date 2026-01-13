НА ЖИВО
          Левски не успя да вкара на унгарци в първата си контрола

          Следващата проверка на "сините" е в събота срещу сръбския Войводина

          Снимка: topsport.bg
          Сподели
          Левски стартира с нулево равенство подготвителния лагер в Белек. „Сините“ изиграха доста здрав мач с унгарския елитен Ниредхаза, в който момчетата на Хулио Веласкес имаха пълен превес, но не стигнаха до гол. Следващата проверка на тима е в събота срещу сръбския Войводина.

          Левски започна много силно контролата. Още във 2-та минута Мустафа Сангаре се измъкна отляво и стреля в далечния ъгъл, но топката мина покрай вратата. Минута по-късно Марин Петков премина бранител отдясно, след което подаде прострелно в наказателното поле. Там топката попадна в краката на Рилдо, който отблизо не можа да вкара. Сангаре също пробва да добави, но не успя.

          Унгарците погледнаха за пръв път към вратата на Левски в 9-та минута. Тогава Брайт Едомуони стреля опасно, но встрани от вратата на Светльо Вуцов. В 24-та минута Майкон се пребори добре отляво и стреля много опасно, но в ръцете на стража на Ниредхаза.

          Като цяло обаче Левски продължи да бъде много по-настъпателният и опасен отбор и да атакува почти през цялото време. В 30-та минута „синият“ щаб бе стресиран от травма, която получи Оливер Камдем и се наложи да излезе. Той бе заменен от Никола Серафимов.

          На почивката Хулио Веласкес направи доста промени. Това обаче не промени факта, че Левски бе по-активният отбор. В 53-та минута Сангаре се измъкна и стреля опасно в близкия ъгъл, но без резултат. В 68-та минута Сангаре създаде нова добра ситуация отляво, като изведе Рилдо, но ударът на бразилеца бе твърде слаб.

          Бразилският плеймейкър бе първоначално сменен на полувремето, но после се наложи отново да влезе в игра, заменяйки Радослав Кирилов. В 73-та минута унгарците имаха ситуация, но удар на техен играч мина над гредата. В 83-та минута Петков стреля опасно от дистанция, но без резултат. Като цяло в тези минути головите ситуации бяха много малко. Така Левски и Ниредхаза завършиха при нулево равенство

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Хулио Веласкес: Днес се игра много трудно, заради вятъра и сухия терен

          Николай Минчев -
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че мачът с Ниредхаза е бил прекрасна тренировка за неговия тим. Той обаче остана притеснен за състоянието на...
          Футбол

          Шаби Алонсо: Да бъда треньор на Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен

          Николай Минчев -
          Шаби Алонсо направи първи коментар след раздялата си с Реал Мадрид вчера. Испанският специалист си тръгна от клуба след загубата от Барселона във финала...
          Футбол

          Лео Перейра: С ЦСКА искам да печеля във всеки мач и да вляза в историята

          Николай Минчев -
          Неговата история е типичната приказка с щастлив край за всяко бразилско момче. Бедност, лишения, много борба, труд и усилия, преди да дойде заслужената награда...

