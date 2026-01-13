Левски продава нападател в Полша

Гурниик (Забдже) се интересува от привличането на нападателя на Левски Борислав Рупанов, обявиха няколко медии в Полша.

Според сайта transferfeed.com таранът на “сините” е гласен за заместник на продадения за 3 млн. евро в Брьондби Осимен Соу.

Въпросното издание информира за интереса на Гурник към Рупанов преди три дни, а днес сутринта още няколко тамошни медии написаха, че от тарана на Левски се интересуват отбори от елитната Екстракласа, но без да уточняват кои са те.