Левски продава нападател в Полша

Гурниик (Забдже) се интересува от привличането на нападателя на Левски Борислав Рупанов, обявиха няколко медии в Полша.
Според сайта transferfeed.com таранът на “сините” е гласен за заместник на продадения за 3 млн. евро в Брьондби Осимен Соу.
Въпросното издание информира за интереса на Гурник към Рупанов преди три дни, а днес сутринта още няколко тамошни медии написаха, че от тарана на Левски се интересуват отбори от елитната Екстракласа, но без да уточняват кои са те.
