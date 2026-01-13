НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски продава нападател в Полша

          Според сайта transferfeed.com таранът на “сините” е гласен за заместник на продадения за 3 млн. евро в Брьондби Осимен Соу

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Гурниик (Забдже) се интересува от привличането на нападателя на Левски Борислав Рупанов, обявиха няколко медии в Полша.

          - Реклама -

          Според сайта transferfeed.com таранът на “сините” е гласен за заместник на продадения за 3 млн. евро в Брьондби Осимен Соу.

          Въпросното издание информира за интереса на Гурник към Рупанов преди три дни, а днес сутринта още няколко тамошни медии написаха, че от тарана на Левски се интересуват отбори от елитната Екстракласа, но без да уточняват кои са те.

          Гурниик (Забдже) се интересува от привличането на нападателя на Левски Борислав Рупанов, обявиха няколко медии в Полша.

          - Реклама -

          Според сайта transferfeed.com таранът на “сините” е гласен за заместник на продадения за 3 млн. евро в Брьондби Осимен Соу.

          Въпросното издание информира за интереса на Гурник към Рупанов преди три дни, а днес сутринта още няколко тамошни медии написаха, че от тарана на Левски се интересуват отбори от елитната Екстракласа, но без да уточняват кои са те.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

          Станимир Бакалов -
          Полузащитникът на Тотнъм Родриго Бентанкур, ще отсъства поне три месеца заради контузия на подбедрицата, съобщава BBC. 28-годишният уругваец беше заменен принудително в 86-ата минута...
          Спорт

          Париж ФК детронира ПСЖ за Купата на Франция

          Станимир Бакалов -
          Пари Сен Жермен сензационно отпадна от Купата на Франция, допускайки поражение с минималното 0:1 от градския съперник ФК Париж на „Парк де Пренс“ в...
          Други

          Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

          Станимир Бакалов -
          Един от най-великите боксьори за всички времена Мохамед Али ще бъде почетен от Американската пощенска служба с марка с неговия лик. Трикратният световен шампион в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions