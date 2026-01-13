Лилия Семкова – музиката, любовта и майчинството: За първи път откровено във „Вечните песни“

Ангелогласната певица Лилия Семкова е специален гост в предаването „Вечните песни“, тази неделя, 18 януари, от 20:00 часа по телевизия Евроком, където за първи път разказа откровено за най-важните етапи от своя живот – музиката, любовта, сватбата, майчинството и пътя, който я превърна в една от най-обичаните народни изпълнителки на своето поколение.

Още от първите си стъпки на сцената Лили носи в гласа си дълбочината на българската народна песен. Във „Вечните песни“ тя признава, че музиката винаги е била нейното убежище, нейната сила и начин да говори със света. „Песента ми е като молитва“, споделя певицата, която неслучайно е наричана една от най-чистите и въздействащи фолклорни гласове днес.

Широката публика я опозна и като сензация от риалити формата „Фермата“, където тя не просто показа характер и воля, а докосна зрителите именно с песните си. В предаването Лили разказва, че участието ѝ там е било изпитание, но и благословия, защото я е срещнало с хората по един истински, неподправен начин.

Във „Вечните песни“ Лили Семкова за първи път говори и за любовта, която я намира в най-естествения момент, далеч от шума на прожекторите. Тя разкрива подробности около своята сватба, избрала да бъде стилна, семпла и много лична – точно като самата нея. „Исках този ден да бъде истински, не показен, а пълен с любов“, споделя певицата.

Най-вълнуващата част от разговора е посветена на майчинството – ролята, която Лили определя като най-голямата си житейска награда. В предаването тя разказва с вълнение как появата на детето ѝ е променила не само живота, но и гласа ѝ. „Когато станеш майка, пееш по друг начин – с повече душа и смирение“, признава тя.

Въпреки новите отговорности, музиката остава в центъра на живота ѝ. Лили Семкова продължава да създава, да пее и да пази традицията жива, доказвайки, че българската народна песен има бъдеще, когато е носена от хора с мисия и сърце.

Гостуването ѝ във „Вечните песни“ се превърна в истинска телевизионна сензация – искрено, човешко и дълбоко, такова, каквото рядко виждаме в ефир.