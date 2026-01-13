„Макси-процес“ в Италия: осъдиха десетки мафиоти от Ндрангета, Коза Ностра и Камора за общ престъпен „консорциум“ в Ломбардия

Десетки членове на трите най-големи италиански мафиотски организации – Ндрангета, Коза Ностра и Камора – бяха осъдени в понеделник за участие в обща схема за трафик на наркотици, пране на пари и финансови престъпления в Ломбардия, най-богатия регион на Италия.

Т.нар. „макси-процес“, започнал през май и известен с кодовото име „Хидра“, включва обвиняеми, които според прокуратурата са управлявали доходоносен престъпен „консорциум“, действащ далеч от традиционните южни крепости на мафията. Съдът осъди 62 обвиняеми по бърза процедура на до 16 години затвор, а още 45 души ще бъдат изправени пред пълен съдебен процес, съобщиха италианските медии.

Процесът „Хидра“, наречен така по аналогия с митологичното многоглаво чудовище, е сред най-мащабните дела срещу организираната престъпност в Северна Италия. Разследването показа как семейства от Ндрангета, а в по-малка степен Коза Ностра и Камора, са се инфилтрирали в северната икономика чрез недвижими имоти, строителни проекти, ресторанти и бизнеси с големи парични потоци.

Прокурорите в Милано твърдят, че трите групи са създали рядък съюз, за да извършват изнудване, трафик на наркотици, пране на пари и злоупотреби с държавната схема „супербонус“ за енергийно ефективни строителни дейности. Съдията прие аргумента за асоциация, „съставена от членове на трите групи“, съобщи италианската агенция ANSA.

Разследването документира 21 срещи в районите на Милано и Варезе през 2020–2021 г., на които мафиотски представители координирали дейността си, включително разпределяне на договори за почистване и паркинги.

„Без да стреляте, видяхте ли как всичко се промени?“ — казал Джанкарло Вестити в прихванат телефонен разговор, представен в съда. Вестити, един от обвиняемите, е свързан със семейство Сенезе от Камора, активно в Рим.

Делото разкри и връзки с сицилианския клан на бившия мафиотски бос Матео Месина Денаро, починал през 2023 г. след 30 години укриване. Сред обвиняемите е и Джузепе Фиданцати, син на Гаетано Фиданцати, бос на Коза Ностра, починал през 2013 г.

Процесът се проведе в съдебна зала в затвора „Опера“ в Милано, при засилени мерки за сигурност заради смъртни заплахи срещу прокурорите, чиято полицейска охрана беше увеличена.

Разследването първоначално срещна трудности, след като през 2023 г. съдия по предварително разследване отхвърли част от исканията за арести, считайки доказателствата за тройна мафиотска структура за недостатъчни. Върховният съд на Италия обаче впоследствие подкрепи прокуратурата при обжалването, проправяйки пътя за сегашните присъди.