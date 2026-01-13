НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Марин Льо Пен: Нямах усещането, че извършвам нарушение

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви пред съда, че не е имала никакво усещане, че извършва нарушение, когато партията ѝ е наемала асистенти към Европейски парламент от 2004 г. насам.

          - Реклама -

          Думите ѝ бяха изречени при откриването на процеса по обжалване, от който пряко зависи дали тя ще може да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., предаде АФП.

          Обжалването следва решение на френски съд от миналата година, с което Льо Пен – лидер на крайнодясната партия Национален сбор – беше лишена от правото да заема изборни длъжности за срок от пет години заради схема с фиктивни работни места в Европейския парламент.

          Съдът я призна за виновна, заедно с 24 бивши евродепутати, асистенти и счетоводители, както и самата партия, че в периода 2004–2016 г. е функционирала „система“, при която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на служители на „Национален сбор“ във Франция.

          „Нямах никакво усещане, че съм извършила дори най-малкото нарушение, когато през 2004, 2009 и 2014 г. наемахме нашите асистенти“, заяви 57-годишната бивша евродепутатка пред съда в Париж.

          Трикратната кандидатка за президент, която последователно поддържа тезата за своята невинност, се опита да прехвърли отговорността върху институцията в Брюксел.

          „Ако действително е било извършено някакво нарушение, Европейският парламент не е изпълнил предупредителната роля, която е трябвало да има“, заяви Льо Пен.

          По думите ѝ ЕП е бил „наясно с всички елементи, които съставляват тези договори“, като подчерта, че „нищо не е било прикривано“.

          Процесът по обжалване ще продължи около месец, а решение се очаква през лятото. Ако съдът потвърди първоинстанционната присъда, Льо Пен ще бъде възпрепятствана да се кандидатира на президентските избори през 2027 г., които се смятат за най-добрия – и вероятно последен – шанс да достигне до най-високия държавен пост.

          При първоначалното дело тя беше осъдена и на четири години затвор, от които две условно, както и на глоба от 100 000 евро. При евентуално отхвърляне на обжалването, Льо Пен отново е изправена пред риск от максимална присъда – до 10 години затвор и глоба от 1 милион евро.

          Въпреки това правни източници отбелязват, че тя би могла да остане президентски кандидат, ако бъде наложена по-кратка забрана за заемане на изборни длъжности и не ѝ бъде постановено изтърпяване на наказание под домашен арест.

          Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви пред съда, че не е имала никакво усещане, че извършва нарушение, когато партията ѝ е наемала асистенти към Европейски парламент от 2004 г. насам.

          - Реклама -

          Думите ѝ бяха изречени при откриването на процеса по обжалване, от който пряко зависи дали тя ще може да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., предаде АФП.

          Обжалването следва решение на френски съд от миналата година, с което Льо Пен – лидер на крайнодясната партия Национален сбор – беше лишена от правото да заема изборни длъжности за срок от пет години заради схема с фиктивни работни места в Европейския парламент.

          Съдът я призна за виновна, заедно с 24 бивши евродепутати, асистенти и счетоводители, както и самата партия, че в периода 2004–2016 г. е функционирала „система“, при която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на служители на „Национален сбор“ във Франция.

          „Нямах никакво усещане, че съм извършила дори най-малкото нарушение, когато през 2004, 2009 и 2014 г. наемахме нашите асистенти“, заяви 57-годишната бивша евродепутатка пред съда в Париж.

          Трикратната кандидатка за президент, която последователно поддържа тезата за своята невинност, се опита да прехвърли отговорността върху институцията в Брюксел.

          „Ако действително е било извършено някакво нарушение, Европейският парламент не е изпълнил предупредителната роля, която е трябвало да има“, заяви Льо Пен.

          По думите ѝ ЕП е бил „наясно с всички елементи, които съставляват тези договори“, като подчерта, че „нищо не е било прикривано“.

          Процесът по обжалване ще продължи около месец, а решение се очаква през лятото. Ако съдът потвърди първоинстанционната присъда, Льо Пен ще бъде възпрепятствана да се кандидатира на президентските избори през 2027 г., които се смятат за най-добрия – и вероятно последен – шанс да достигне до най-високия държавен пост.

          При първоначалното дело тя беше осъдена и на четири години затвор, от които две условно, както и на глоба от 100 000 евро. При евентуално отхвърляне на обжалването, Льо Пен отново е изправена пред риск от максимална присъда – до 10 години затвор и глоба от 1 милион евро.

          Въпреки това правни източници отбелязват, че тя би могла да остане президентски кандидат, ако бъде наложена по-кратка забрана за заемане на изборни длъжности и не ѝ бъде постановено изтърпяване на наказание под домашен арест.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Първото пленарно заседание на Народното събрание за 2026 г. ще се проведе на 14 януари

          Красимир Попов -
          Първото пленарно заседание на Народно събрание за 2026 г. ще се състои на 14 януари (сряда), след триседмична ваканция, предаде БГНЕС. Последният работен ден на...
          Икономика

          Boeing изпревари Airbus по поръчки за търговски самолети за първи път от 2018 г.

          Красимир Попов -
          Американският самолетостроителен гигант Boeing е получил близо 1 200 поръчки за търговски самолета през изминалата година, изпреварвайки европейския си конкурент Airbus за първи път...
          Политика

          Бил и Хилари Клинтън отказаха да свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн, изостряйки конфликта с Конгреса

          Красимир Попов -
          Бил Клинтън и Хилари Клинтън официално отказаха да дадат показания в разследването на Камарата на представителите на САЩ, свързано с Джефри Епстийн. Така семейство...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions