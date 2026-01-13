НА ЖИВО
          Майкъл Карик ще спасява сезона на Манчестър Юнайтед

          Дебютът за новия наставник на "червените дяволи" ще бъде тази събота в градското дерби срещу Манчестър Юнайтед

          Снимка: www.facebook.com/manchesterunited
          Манчестър Юнайтед потвърди назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър до края на сезона, като му възложи задачата да изведе „червените дяволи“ обратно в Шампионската лига.

          „Да поема отговорността да водя Манчестър Юнайтед е чест“, заяви 44-годишният Карик, който по време на 12-годишната си кариера като футболист на клуба спечели 12 големи трофея.

          Юнайтед бяха водени от Дарън Флетчър – друг бивш играч на клуба, при равенството 2:2 с Бърнли във Висшата лига и отпадането от турнира за Купата на Футболната асоциация след загуба от Брайтън с 1:2.

          Дебютът на Карик ще бъде в градското дерби с Манчестър Сити в събота, 17 януари от 14:30 часа.

