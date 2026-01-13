Майкъл Карик ще спасява сезона на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед потвърди назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър до края на сезона, като му възложи задачата да изведе „червените дяволи“ обратно в Шампионската лига.

- Реклама -

„Да поема отговорността да водя Манчестър Юнайтед е чест“, заяви 44-годишният Карик, който по време на 12-годишната си кариера като футболист на клуба спечели 12 големи трофея.

Юнайтед бяха водени от Дарън Флетчър – друг бивш играч на клуба, при равенството 2:2 с Бърнли във Висшата лига и отпадането от турнира за Купата на Футболната асоциация след загуба от Брайтън с 1:2.

Дебютът на Карик ще бъде в градското дерби с Манчестър Сити в събота, 17 януари от 14:30 часа.