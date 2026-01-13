НА ЖИВО
          - Реклама -
          Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия

          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че жителите на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия, ако американският президент Доналд Тръмп не действа достатъчно бързо по темата с контрола над арктическия остров.

          „Тръмп трябва да побърза. По непотвърдена информация след няколко дни може да се проведе внезапен референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия. И тогава край. Няма да има нови звездички на американското знаме“, заяви Медведев.

          Изказването идва на фона на подновения натиск от страна на САЩ за поемане на контрол над Гренландия – самоуправляваща се територия на Дания. Доналд Тръмп аргументира позицията си с това, че географското положение и природните ресурси на острова го правят ключов за националната сигурност на САЩ, особено с оглед на възпирането на Русия в Арктика.

          Тези намерения обаче срещнаха категорична съпротива от Дания, както и от редица други европейски държави, които подчертаха, че Гренландия не е за продан.

          Дмитрий Медведев за удара с „Орешник": Това е инжекция на опасен психопат с галоперидол

          Макар Русия официално да не предявява териториални претенции към Гренландия, Москва отдавна отчита стратегическата ѝ роля за сигурността в Арктика. Причините са ключовото ѝ разположение по северноатлантическите маршрути, както и наличието на голяма американска военна база и център за космическо наблюдение.

          Кремъл засега не е коментирал директно подновения натиск на Тръмп, но нееднократно е определял Арктика като „зона на национални и стратегически интереси на Русия“ и е заявявал, че следи внимателно дебата около бъдещето на Гренландия.

          Дмитрий Медведев за удара с „Орешник": Това е инжекция на опасен психопат с галоперидол

