Минесота и големите ѝ градове съдят администрацията на Тръмп заради акции на имиграционните служби

Щатът Минесота, заедно с Минеаполис и Сейнт Пол, заведе съдебен иск срещу администрацията на Доналд Тръмп с цел да спре или ограничи операциите на Министерство на вътрешната сигурност на САЩ и подчинената му Имиграционна и митническа служба. Делото идва след серия акции, които по данни на местните власти са довели до смъртта на жена в Минеаполис.

В мотивите се посочва, че действията на федералните служби нарушават Първата поправка на Конституцията на САЩ, както и други основни граждански права. Целта на иска е съдът да издаде временна ограничителна заповед, която да спре или строго да ограничи операциите на имиграционните агенти в щата.

„Това е федерално нашествие в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре. Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти тероризират Минесота с незаконното си поведение“, заяви генералният прокурор Кийт Елисън на пресконференция.

От Министерството на вътрешната сигурност обявиха, че планират да разположат над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърдят, че от декември насам са извършени повече от 2000 ареста. Имиграционната и митническа служба определи операцията като най-мащабната правоприлагаща акция в историята си.

В съдебния иск се твърди още, че републиканската администрация нарушава свободата на словото, като целенасочено насочва репресивни мерки срещу демократично управлявана Минесота по политически причини. Щатът настоява съдът да забрани на федералните служители:

да арестуват американски граждани и притежатели на визи без основателни причини ;

; да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжие срещу хора, които не подлежат на имиграционен арест.

Паралелно с това Илинойс също заведе дело срещу федералното правителство. Демократичният губернатор Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради „опасното използване на сила“ от страна на Министерството на вътрешната сигурност.

„Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични и военни оръжия, от месеци се вихрят в Чикаго и околните райони, незаконно спирайки, разпитвайки и арестувайки жители“, се казва в иска на Илинойс.

Документът обвинява администрацията на Тръмп в „предизвикване на безредици и създаване на атмосфера на страх“ в щата.