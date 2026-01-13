НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Минесота и големите ѝ градове съдят администрацията на Тръмп заради акции на имиграционните служби

          0
          23
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Щатът Минесота, заедно с Минеаполис и Сейнт Пол, заведе съдебен иск срещу администрацията на Доналд Тръмп с цел да спре или ограничи операциите на Министерство на вътрешната сигурност на САЩ и подчинената му Имиграционна и митническа служба. Делото идва след серия акции, които по данни на местните власти са довели до смъртта на жена в Минеаполис.

          - Реклама -

          В мотивите се посочва, че действията на федералните служби нарушават Първата поправка на Конституцията на САЩ, както и други основни граждански права. Целта на иска е съдът да издаде временна ограничителна заповед, която да спре или строго да ограничи операциите на имиграционните агенти в щата.

          „Това е федерално нашествие в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре. Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти тероризират Минесота с незаконното си поведение“, заяви генералният прокурор Кийт Елисън на пресконференция.

          От Министерството на вътрешната сигурност обявиха, че планират да разположат над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърдят, че от декември насам са извършени повече от 2000 ареста. Имиграционната и митническа служба определи операцията като най-мащабната правоприлагаща акция в историята си.

          Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия

          В съдебния иск се твърди още, че републиканската администрация нарушава свободата на словото, като целенасочено насочва репресивни мерки срещу демократично управлявана Минесота по политически причини. Щатът настоява съдът да забрани на федералните служители:

          • да арестуват американски граждани и притежатели на визи без основателни причини;
          • да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжие срещу хора, които не подлежат на имиграционен арест.

          Паралелно с това Илинойс също заведе дело срещу федералното правителство. Демократичният губернатор Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради „опасното използване на сила“ от страна на Министерството на вътрешната сигурност.

          „Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични и военни оръжия, от месеци се вихрят в Чикаго и околните райони, незаконно спирайки, разпитвайки и арестувайки жители“, се казва в иска на Илинойс.

          Документът обвинява администрацията на Тръмп в „предизвикване на безредици и създаване на атмосфера на страх“ в щата.

          Щатът Минесота, заедно с Минеаполис и Сейнт Пол, заведе съдебен иск срещу администрацията на Доналд Тръмп с цел да спре или ограничи операциите на Министерство на вътрешната сигурност на САЩ и подчинената му Имиграционна и митническа служба. Делото идва след серия акции, които по данни на местните власти са довели до смъртта на жена в Минеаполис.

          - Реклама -

          В мотивите се посочва, че действията на федералните служби нарушават Първата поправка на Конституцията на САЩ, както и други основни граждански права. Целта на иска е съдът да издаде временна ограничителна заповед, която да спре или строго да ограничи операциите на имиграционните агенти в щата.

          „Това е федерално нашествие в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре. Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти тероризират Минесота с незаконното си поведение“, заяви генералният прокурор Кийт Елисън на пресконференция.

          От Министерството на вътрешната сигурност обявиха, че планират да разположат над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърдят, че от декември насам са извършени повече от 2000 ареста. Имиграционната и митническа служба определи операцията като най-мащабната правоприлагаща акция в историята си.

          Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия

          В съдебния иск се твърди още, че републиканската администрация нарушава свободата на словото, като целенасочено насочва репресивни мерки срещу демократично управлявана Минесота по политически причини. Щатът настоява съдът да забрани на федералните служители:

          • да арестуват американски граждани и притежатели на визи без основателни причини;
          • да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжие срещу хора, които не подлежат на имиграционен арест.

          Паралелно с това Илинойс също заведе дело срещу федералното правителство. Демократичният губернатор Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради „опасното използване на сила“ от страна на Министерството на вътрешната сигурност.

          „Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични и военни оръжия, от месеци се вихрят в Чикаго и околните райони, незаконно спирайки, разпитвайки и арестувайки жители“, се казва в иска на Илинойс.

          Документът обвинява администрацията на Тръмп в „предизвикване на безредици и създаване на атмосфера на страх“ в щата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Политико“: Европа може и да не преживее тази година

          Никола Павлов -
          Европа навлиза в период на дълбока стратегическа несигурност, в който ерозията на установените норми, слабото лидерство и нарастващият външен натиск поставят под въпрос самото...
          Политика

          Журналисти: Може ли Доналд Тръмп да прибегне до военна сила срещу Иран

          Дамяна Караджова -
          Ситуацията в Иран остава изключително напрегната, като достъпът до достоверна информация е силно ограничен заради спирането на интернета в страната.
          Политика

          Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия

          Дамяна Караджова -
          Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че жителите на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions