      вторник, 13.01.26
          Министри от Дания и Гренландия на ключова визита в Белия дом при Джей Ди Ванс и Марко Рубио

          Снимка: Труд
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Външните министри на Дания и Гренландия предприемат посещение в Белия дом за срещи на високо ниво с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Новината бе потвърдена от световните информационни агенции, цитирани от БТА.

          Датският първи дипломат Ларс Льоке Расмусен поясни пред журналисти в Копенхаген детайли около организацията на срещата: „Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също поиска да участва в срещата. Следователно той ще бъде домакин на разговора, който ще се състои в Белия дом“.

          Инициативата за разговорите с Марко Рубио идва от страна на Расмусен и гренландския външен министър Вивиан Моцфелт. Поводът са зачестилите публични изявления на американския президент Доналд Тръмп относно желанието САЩ да поемат контрол над Гренландия.

          „Поискахме тази среща, за да преместим дискусията в заседателна зала, където можем да се гледаме в очите и да разговаряме по тези въпроси“, аргументира се Ларс Льоке Расмусен.

          Успоредно с дипломатическите совалки, датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен обяви предстояща среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте през следващата седмица. Основна тема на разговора ще бъде сигурността в Арктика. Поулсен разкри плановете на Дания за засилено военно присъствие в Гренландия, както и организирането на съвместни учения с други страни членки на НАТО през 2026 г. Той изтъкна, че през последните години Копенхаген приоритизира по-активните дебати в рамките на Алианса за повишено внимание и присъствие в арктическия регион.

          Предстоящите разговори във Вашингтон се провеждат в контекста на напрежение, породено от коментарите на Тръмп, че националните интереси на САЩ изискват страната да „притежава“ Гренландия. Островът, който има население от около 57 000 души, е автономна територия в състава на Кралство Дания. Жителите на Гренландия, както и правителството на Дания и други съюзници от НАТО, категорично отхвърлят идеята за присъединяване към САЩ.

