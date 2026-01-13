НА ЖИВО
          Минус 15 градуса в Кнежа oтчетоха термометрите

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа към 05:00 часа тази сутрин – една от най-ниските температури в страната.

          Днес се очакват превалявания, като още през деня от запад бързо ще се увеличава облачността. Около обяд в Северозападна България, а до вечерта и в останалите райони на Северна и Източна България, ще има валежи от сняг. В Предбалкана преваляванията временно ще преминават в дъжд, като има реална опасност от поледици.

          Въпреки зимната обстановка, през деня ще започне бързо затопляне, а максималните температури ще бъдат между минус 1 и 3–4 градуса.

          В планините около обяд облачността също ще се увеличи, а следобед на места ще превали сняг, по-интензивно по северните склонове на Стара планина. Температурата на 1500 метра ще достигне около 0 градуса, а снежната покривка е между 30 и 120 сантиметра.

          В сряда валежите ще спрат, облачността ще започне да намалява от запад, а температурите ще се повишат – навсякъде ще бъдат положителни.

          В четвъртък и петък се очакват повече слънчеви часове, но в низините видимостта ще бъде намалена.

          През почивните дни и началото на следващата седмица времето отново ще се влоши. В събота в Източна България ще превалява дъжд и сняг, а в неделя и понеделник ще настъпи ново застудяване, като валежите навсякъде ще преминават в сняг.

