      вторник, 13.01.26
          Мирослав Попов: Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите в широкия смисъл на думата. Тази борба ще пише новата история на Европа и света.“

          Това каза международният анализатор Мирослав Попов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Попов коментира липсата на публична реакция до този от страна на Русия и Китай по отношение на операцията на САЩ във Венецуела. Според него те са изненадани от ефективността на действията на американските специални служби.

          „Да влезеш в чужда държава, да проучваш няколко месеца дневния режим на президента им и там никой да не се усети, е трудно работа. Сега, убити са били около 30 души от кубинската лична охрана на Мадуро. Общо над 100 души са загинали. Това означава, че е действано с пределна сила“, каза още гостът.

