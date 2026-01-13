Мирослав Попов: Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите

„Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите в широкия смисъл на думата. Тази борба ще пише новата история на Европа и света.“

Това каза международният анализатор Мирослав Попов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Попов коментира липсата на публична реакция до този от страна на Русия и Китай по отношение на операцията на САЩ във Венецуела. Според него те са изненадани от ефективността на действията на американските специални служби.