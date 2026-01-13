МИСТЕРИЯ: Откриха двама мъртви чужденци в Хисаря

Гръцкият гражданин Фанориус Геранис и негов братовчед са намерени мъртви в къща в град Хисаря, съобщава Блиц. Двамата мъже са на около 50-годишна възраст.

- Реклама -

По първоначална информация предполагаемата причина за трагедията е изтичане на газ от газова бутилка, използвана за битови нужди. На място е установено, че копчето на газовата печка е било отворено, което насочва разследващите към версия за неволен инцидент.

Фанориус Геранис е женен за българка, която към момента работи в Гърция. Неговият братовчед е пристигнал от южната ни съседка на гости за празниците.

Според данните от огледа мъжете вероятно са готвили, тъй като хладилникът и фризерът в жилището са били отворени. Предполага се, че изтичането на газ е станало по време на домакинска дейност.

Смъртта е настъпила преди около 4–5 дни, като телата са открити едва тази сутрин, след като съседи са подали сигнал. Те са се усъмнили, след като няколко дни лампата в къщата е светела постоянно, а никой не е излизал от жилището.

По случая е започнало разследване, като предстои компетентните органи да изяснят всички обстоятелства около инцидента.