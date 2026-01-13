Служители на митнически пункт „Летище София“ предотвратиха опит за незаконен внос на електронни цигари и аксесоари. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници“.
Случаят се разиграва на 12 януари 2025 г., когато е извършена щателна проверка на двама пътници. Нарушителите са китайски граждани, които са пристигнали в България с полет от Турция.
В рамките на инспекцията, в багажа на пътниците са открити общо 169 контрабандни електронни цигари тип „вейп“, както и устройства и течности, които не са имали задължителния акцизен бандерол. Намерени са също така батерии и пълнители за тях. Освен тютюневите изделия, митническите инспектори са попаднали и на 1350 рекламни ключодържателя, изобразяващи фигуративно и словесно популярна марка е-цигари.
Всички контрабандни стоки са задържани от властите. Спрямо нарушителите са наложени санкции съгласно разпоредбите на Закона за митниците.
