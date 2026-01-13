НА ЖИВО
          Над 300 полицаи в Перник пазят фестивала „Сурва"

          Пернишката полиция е в пълна готовност и с изготвена организация за сигурността по време на предстоящия международен фестивал „Сурва“, съобщи на пресконференция в Областната дирекция на МВР началникът на „Охранителна полиция“ – Перник, комисар Йордан Дундаков.

          За осигуряването на реда ще бъдат ангажирани над 300 служители на МВР, като в охраната ще се включат и екипи от Главна дирекция „Жандармерия“.

          Комисар Дундаков поясни, че организацията тази година ще бъде разделена на няколко етапа – в периода 13–14 януари, както и на 17 и 18 януари, когато ще се проведат дефилетата, срещите на сурвакарските групи и съпътстващите местни фестивали. Полицейски екипи ще има във всички населени места, а най-голям ресурс ще бъде съсредоточен през двата уикенда на фестивала в Перник.

          В областния град ще бъде въведена и временна организация на движението. В част от централната градска зона достъпът ще бъде разрешен само с акредитации, а униформените ще насочват автомобилите към определени зони за паркиране.

          Ще бъдат затворени за движение:

          • ул. „Отец Паисий“ – от пътен възел „Марина Бара“ към центъра;
          • ул. „Струма“ – от кръстовището с ул. „Кракра“ в посока централната част на града.

          Ограниченията ще важат само в дните на провеждане на фестивала.

          За паркиране ще могат да се използват дворните пространства на Шесто училище „Св. св. Кирил и Методий“, Девето училище, както и паркингът на спортна зала „Борис Гюдеров“.

          За предотвратяване на джебчийски кражби в Перник ще дежурят и служители от Столичната дирекция на вътрешните работи. Комисар Дундаков подчерта, че в последните пет години в града не са регистрирани подобни престъпления, но призова гостите да бъдат внимателни и да не държат пари и ценности във външните джобове на връхните си дрехи.

          Говорителят на ОДМВР-Перник Венцислав Алексов обърна внимание и на риска от пласиране на фалшиви банкноти, особено при разплащания в евро и лева.

          „Вероятността по време на фестивала да бъдат прокарани фалшиви банкноти е голяма. Затова трябва да се спазва правилото на Европейската комисия – „пипни, погледни и наклони“, посочи Алексов.

          Той допълни още, че гражданите не бива да оставят ценни предмети и техника в автомобилите си, за да се избегнат инциденти по време на празничните дни.

          - Реклама -

