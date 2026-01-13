Националният борд по водите обсъди кризисни проблеми с водоснабдяването в Ямболско, Пернишко и Великотърновско

Националният борд по водите разгледа сериозни проблеми с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново. На свое редовно заседание, ръководено от заместник министър-председателя Атанас Зафиров, членовете на борда се запознаха с критичното състояние на водоснабдяването в общините Елхово и Болярово и с необходимостта от реконструкция на главния водопровод „Воден – Елхово“.

Вицепремиерът Зафиров подчерта, че държавата има отговорност към Странджанско-Сакарския регион, който е сред най-бързо обезлюдяващите се райони в страната.

„Осигуряването на такава базова нужда, каквато е възможността да се ползва чиста питейна вода, не би трябвало да бъде обект на коментар, а изконно право“, заяви Зафиров.

По данни на Български ВиК Холдинг, общата дължина на водопровода „Воден – Елхово“ е 35 километра, като 17–18 километра се нуждаят от спешна реконструкция.

Кметът на Елхово Петър Гендов обясни, че водопроводът аварира изключително често, като само за един месец са регистрирани 25 аварии.

От своя страна кметът на Болярово Христо Христов посочи, че основният проблем е липсата на проектна готовност за цялостна рехабилитация. По думите му общината вече е подменила изцяло три водопровода, в момента работи по четвърти, а загубите по довеждащия водопровод достигат около 70 литра в секунда.

В резултат на обсъжданията бордът взе решение, с което възложи на Българския ВиК Холдинг до 23 януари да предостави подробна информация за състоянието на водопровода „Воден – Елхово“, както и възможностите за финансиране на ремонта му.

По време на заседанието кметът на село Рударци Пантелей Янков информира за задълбочаващи се проблеми с водоснабдяването. По думите му селото се развива като целогодишна вилна зона, строят се нови къщи, но намаленият воден дебит прави системата неефективна.

Разгледан беше и въпросът с язовир „Йовковци“ във Велико Търново. Министърът на околната среда и водите Манол Генов докладва за намален приток след извършена проверка, като увери, че през настоящата година няма риск за питейно-битовото водоснабдяване, но препоръча търсене на алтернативни решения, ако тенденцията се запази.

Заседанието очерта водната инфраструктура като ключов фактор за регионалното развитие, особено в уязвими и обезлюдяващи се райони.