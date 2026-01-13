Най-малко четирима загинали при масирани ракетни удари срещу Киев и Харков

През изминалата нощ двата най-големи украински града – Киев и Харков – бяха подложени на най-интензивната вълна от ракетни атаки от началото на годината.

- Реклама -

В Харков, който се намира на около 30 километра от границата с Русия, са загинали най-малко четирима души, а шестима са ранени, съобщават местните власти. Ударите са нанесли щети по жилищни райони и инфраструктура.

В Киев също са били чути мощни експлозии, като към момента няма данни за жертви, но проверките и оценката на щетите продължават.

Украинските служби остават в повишена готовност, а населението беше призовано да спазва указанията за безопасност.