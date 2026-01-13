НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Най-малко четирима загинали при масирани ракетни удари срещу Киев и Харков

          0
          59
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          През изминалата нощ двата най-големи украински града – Киев и Харков – бяха подложени на най-интензивната вълна от ракетни атаки от началото на годината.

          - Реклама -

          В Харков, който се намира на около 30 километра от границата с Русия, са загинали най-малко четирима души, а шестима са ранени, съобщават местните власти. Ударите са нанесли щети по жилищни райони и инфраструктура.

          Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

          В Киев също са били чути мощни експлозии, като към момента няма данни за жертви, но проверките и оценката на щетите продължават.

          Украинските служби остават в повишена готовност, а населението беше призовано да спазва указанията за безопасност.

          През изминалата нощ двата най-големи украински града – Киев и Харков – бяха подложени на най-интензивната вълна от ракетни атаки от началото на годината.

          - Реклама -

          В Харков, който се намира на около 30 километра от границата с Русия, са загинали най-малко четирима души, а шестима са ранени, съобщават местните власти. Ударите са нанесли щети по жилищни райони и инфраструктура.

          Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

          В Киев също са били чути мощни експлозии, като към момента няма данни за жертви, но проверките и оценката на щетите продължават.

          Украинските служби остават в повишена готовност, а населението беше призовано да спазва указанията за безопасност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Столичната община с ежедневен график на сметосъбирането

          Никола Павлов -
          Всеки ден Столичната община ще оповестява подробен график за сметосъбирането в проблемните райони на столицата, за да може на следващия ден да се проследява...
          Общество

          След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

          Дамяна Караджова -
          55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед
          Общество

          Заради сделката ЕС-МЕРКОСУР: Стотици трактори блокират Париж, ще участват и българи

          Никола Павлов -
          Стотици фермери с трактори навлязоха тази сутрин във френската столица в мащабен протест срещу търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур, сочи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions