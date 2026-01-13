Николай Гацев и Владимир Симеонов: 2026 – година на трезвия избор

В предаването „Политика и спорт“ Николай Гацев и Владимир Симеонов очертаха очакванията си за предстоящата изборна година, която според тях може да включва президентски вот и един или два парламентарни избора. И двамата акцентираха върху нуждата от трезв анализ и отказ от „фалшиви герои“, довели до разочарования през изминалата година.

- Реклама -

Гацев подчерта, че скритият коз на ГЕРБ в предстоящите избори може да бъде Благомир Коцев, а 2026 г. определи като „момент на решителните хора“. В контекста на международната политика той даде пример с Доналд Тръмп като лидер, който, въпреки противоречията, постига видими резултати.

Симеонов се присъедини към призива за скъсване със старите зависимости и подкрепа за реална промяна, основана на разум, а не на емоции.