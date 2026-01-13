НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Николай Гацев и Владимир Симеонов: 2026 – година на трезвия избор

          0
          14
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ Николай Гацев и Владимир Симеонов очертаха очакванията си за предстоящата изборна година, която според тях може да включва президентски вот и един или два парламентарни избора. И двамата акцентираха върху нуждата от трезв анализ и отказ от „фалшиви герои“, довели до разочарования през изминалата година.

          - Реклама -

          Гацев подчерта, че скритият коз на ГЕРБ в предстоящите избори може да бъде Благомир Коцев, а 2026 г. определи като „момент на решителните хора“. В контекста на международната политика той даде пример с Доналд Тръмп като лидер, който, въпреки противоречията, постига видими резултати.

          Симеонов се присъедини към призива за скъсване със старите зависимости и подкрепа за реална промяна, основана на разум, а не на емоции.

          В предаването „Политика и спорт“ Николай Гацев и Владимир Симеонов очертаха очакванията си за предстоящата изборна година, която според тях може да включва президентски вот и един или два парламентарни избора. И двамата акцентираха върху нуждата от трезв анализ и отказ от „фалшиви герои“, довели до разочарования през изминалата година.

          - Реклама -

          Гацев подчерта, че скритият коз на ГЕРБ в предстоящите избори може да бъде Благомир Коцев, а 2026 г. определи като „момент на решителните хора“. В контекста на международната политика той даде пример с Доналд Тръмп като лидер, който, въпреки противоречията, постига видими резултати.

          Симеонов се присъедини към призива за скъсване със старите зависимости и подкрепа за реална промяна, основана на разум, а не на емоции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ на 14 януари, предсрочните избори все по-близо

          Красимир Попов -
          На 14 януари държавният глава Румен Радев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост...
          България

          Себахтин Исмаил: Хората не трябва да се делят по етноси

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ Себахтин Исмаил заяви, че от повече от 20 години последователно защитава една и съща позиция – че българският етнически...
          Политика

          Георги Атанасов: Президентът е единствената възможност да се хвърли камък в блатото

          Златина Петкова -
          "Президентът е единствената възможност да се хвърли камък в блатото. Румен Радев е единствената възможност нашият бардак да се разтресе." Това каза журналистът Георги Атанасов,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions