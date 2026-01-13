НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Нобелова награда и геополитика: Тръмп посреща Мария Корина Мачадо в четвъртък

          0
          32
          Снимка: Republic
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме в четвъртък във Вашингтон венецуелския опозиционен лидер и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо. По информация от обкръжението на двамата е направен ясен намек, че Мачадо възнамерява да сподели с американския президент присъденото ѝ наскоро престижно отличие.

          Тръмп приема Мария Корина Мачадо във Вашингтон

          До този момент Мачадо не фигурираше в официалните планове на Съединените щати относно новото ръководство на Венецуела след отстраняването на Николас Мадуро в първите дни на годината.

          Срещата във Вашингтон се разглежда като силен политически сигнал и възможна промяна в подхода на САЩ към бъдещото управление на страната, както и към ролята на венецуелската опозиция в преходния период.

