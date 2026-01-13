Нов гол на Кристиано Роналдо не стигна на Ал Насър

Кристиано Роналдо записа пореден паметен момент в своята кариера, реализирайки гол №959, но това не бе достатъчно за Ал Насър, който отстъпи с 1:3 като гост на прекия си конкурент за титлата Ал Хилал.

Португалецът изведе гостите напред в резултата в 42-рата минута. След асистенция на Кингсли Коман, Роналдо се ориентира най-добре в наказателното поле и от близка дистанция прати топката във вратата, давайки аванс на Ал Насър до почивката.

След паузата обаче двубоят се обърна. В 57-ата минута Ал Хилал изравни чрез дузпа, реализирана от Салем Ал-Даусари. Само три минути по-късно ситуацията за Ал Насър се усложни допълнително, след като Науаф Ал-Акиди получи директен червен картон и остави тима си с човек по-малко.

Численото превъзходство даде резултат в заключителните минути. В 81-вата минута Мохамед Кано донесе пълния обрат за домакините, а в добавеното време Рубен Невеш оформи крайното 3:1 с точно изпълнена дузпа.

След поражението Ал Насър остава на втората позиция във временното класиране с 31 точки, като вече изостава със седем пункта от лидера Ал Хилал, който затвърди позициите си в битката за титлата.