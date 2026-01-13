НА ЖИВО
          Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

          Трикратният световен шампион в тежка категория, който си отиде от този свят през 2016 година на 74-годишна възраст

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Един от най-великите боксьори за всички времена Мохамед Али ще бъде почетен от Американската пощенска служба с марка с неговия лик.

          Трикратният световен шампион в тежка категория, който си отиде от този свят през 2016 година на 74-годишна възраст.

          „Като пазител на неговото наследство аз съм много развълнувана от това решение“, заяви пред Асошиейтед Прес Лони Али, която бе негова съпруга в продължение на почти 30 години.

          „Радвам се, защото всеки път, когато хората погледнат тази марка, ще си спомнят за него“, заяви още г-жа Али.

          По време на състезателната си кариера Мохамед Али си изгради име като един не само най-успешни и най-атрактивни боксьори на ринга, но бе и сред най-уважаваните. Освен олимпийската титла от 1960 година, той получи Президентския медал за свобода през 2005 година и наградата на Обенинетите нации за посланик на мира през 1998 година. През 1996 година пък той бе човекът, който запали Олимпийския огън през 1996 година.

          „Той имаше невероятната способност да се свързва с хората. Правеше го с всеки поотделно. Така че това е един много красив начин, по който той може отново да свързва хората чрез тази марка, когато те си изпращат писма“, каза още Лони Али.

          Официалното представяне на марката ще бъде този четвъртък в Луивил, щата Кентъки – родното място на великия боксьор, където сега се намира и музеят, посветен на неговия живот и спортна кариера.

          Снимката, която ще бъде използвана на марката, е на Асошиейтед Прес от 1974 година. Ще бъдат принтирани 22 милиона марка, но след тяхното изчерпване нови няма да бъдат принтирани. Очаква се те да генерират огромен интерес сред колекционерите.

