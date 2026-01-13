НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Политика

          Официално: Радев връчва утре втория мандат

          Снимка: БГНЕС
          На 14 януари от 10:00 часа президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Процедурата се провежда в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията, според който президентът възлага проучвателен мандат на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание. Това е коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

          Първият мандат беше връчен на ГЕРБ-СДС, но партията го върна веднага неизпълнен, с което се премина към следващия етап от конституционната процедура.

          Съгласно основния закон, след оставка на правителство и проведени консултации, президентът започва последователно връчване на проучвателни мандати. Първо мандат получава най-голямата парламентарна група, а при неуспех – втората по численост. Ако и тя не успее в седемдневен срок да предложи състав на Министерския съвет, държавният глава възлага мандата на следваща парламентарна група по свой избор.

          При успешно приключване на проучвателния мандат президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не бъде постигнато съгласие за съставяне на редовно правителство, Румен Радев, след нови консултации и по предложение на кандидат за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва предсрочни парламентарни избори в двумесечен срок.

