Още два черни лешояда са открити отровени в Котленската планина

Нови два черни лешояда са открити отровени днес в района на Котленската планина, с което общият брой на загиналите птици достига седем. Това съобщи за БНР Емилиян Стойнов от Фонд за дивата флора и фауна, който следи популацията на лешоядите в района.

Сред жертвите са шест черни лешояда (картали) и един белоглав лешояд – изключително редки видове за България и Европа. Както и при първите случаи, има сериозни подозрения, че птиците са консумирали отровни примамки, предназначени за вълци и чакали, поставени в землището на село Тича.

Отровените днес птици са открити в района на гнезденето им, уточни Стойнов. Става дума за екземпляри без GPS предаватели, което значително затруднява откриването им.

„Тях ги намерихме, защото им знаем къде им е гнездото. Преди случая с отравянето бяха редовно на това гнездо и сега отидохме да проверим, за да разберем защо не ги виждаме, както преди, и ги намерихме паднали близо до дървото. Те бяха новосформирана двойка, на която разчитахме да гнезди тази година.“

По данни от края на миналата година в района са били преброени над 120 белоглави и между 25 и 26 черни лешояди. След последните инциденти обаче картината е силно обезпокоителна.

„Последните дни 34 белоглави е максимумът и седем черни, което се надяваме да не е реалният брой, а просто да не виждаме всички. Вероятността да има още жертви обаче остава много голяма.“

Случаят очертава тревожна тенденция за рязко намаляване на популацията на лешоядите в Котленската планина, като незаконното използване на отрови продължава да бъде една от най-сериозните заплахи за защитените видове у нас.