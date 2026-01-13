Още два черни лешояда са открити отровени в Котленската планина

Нови два черни лешояда са открити отровени днес в района на Котленската планина, с което общият брой на загиналите птици достига седем. Това съобщи за БНР Емилиян Стойнов от Фонд за дивата флора и фауна, който следи популацията на лешоядите в района.
Сред жертвите са шест черни лешояда (картали) и един белоглав лешояд – изключително редки видове за България и Европа. Както и при първите случаи, има сериозни подозрения, че птиците са консумирали отровни примамки, предназначени за вълци и чакали, поставени в землището на село Тича.
Отровените днес птици са открити в района на гнезденето им, уточни Стойнов. Става дума за екземпляри без GPS предаватели, което значително затруднява откриването им.
По данни от края на миналата година в района са били преброени над 120 белоглави и между 25 и 26 черни лешояди. След последните инциденти обаче картината е силно обезпокоителна.
Случаят очертава тревожна тенденция за рязко намаляване на популацията на лешоядите в Котленската планина, като незаконното използване на отрови продължава да бъде една от най-сериозните заплахи за защитените видове у нас.
