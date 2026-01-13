НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Отмениха забраната на Симона Радева да напуска страната

          0
          50
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският градски съд отмени забраната бившата полицайка Симона Радева да напуска България, като определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, съобщиха от институцията за в. „Телеграф“.

          - Реклама -

          Според магистратите няма доказателства за реален риск Радева да се укрие в чужбина, поради което наложената мярка е счетена за неоснователна.

          През ноември миналата година Симона Радева беше осъдена на 5 години лишаване от свобода от Софийския районен съд за лично укривателство. Делото е свързано с тежката катастрофа на бул. „Черни връх“ през лятото на 2022 г., когато Георги Семерджиев уби две пешеходки, преминавайки с висока скорост на червен светофар.

          Пет години затвор за Симона Радева Пет години затвор за Симона Радева

          След инцидента стана ясно, че Семерджиев е бил с фалшива шофьорска книжка, а в автомобила му са били открити наркотични вещества. Веднага след катастрофата той избяга и се укри, а разследването установи, че Симона Радева лично му е съдействала, като му е носила стълба, с която да се качи и да се скрие в жилището си, докато полицията го издирва.

          Малко след разкриването на случая Радева беше уволнена от МВР, а прокуратурата ѝ повдигна обвинение. Освен ефективната присъда, съдът тогава ѝ наложи и забрана да напуска страната.

          Междувременно делото срещу нея предстои да бъде разгледано на втора инстанция, но Радева е обжалвала наложената забрана. На 7 януари Софийският градски съд я е отменил, като в мотивите си е посочил, че „не е налице риск от укриване на подсъдимото лице в чужда държава“.

          Магистратите са отчели чистото ѝ съдебно минало, редовното ѝ явяване на съдебните заседания, както и факта, че има трайно местоживеене в България, където се грижи за малолетното си дете. В решението се подчертава още, че спрямо Радева е в сила мярка за неотклонение „подписка“, която я задължава да не напуска местоживеенето си без разрешение на съда.

          ОКОНЧАТЕЛНО: Съдът реши съдбата на Георги Семерджиев – Eто колко ще лежи (ВИДЕО) ОКОНЧАТЕЛНО: Съдът реши съдбата на Георги Семерджиев – Eто колко ще лежи (ВИДЕО)

          Софийският градски съд отмени забраната бившата полицайка Симона Радева да напуска България, като определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, съобщиха от институцията за в. „Телеграф“.

          - Реклама -

          Според магистратите няма доказателства за реален риск Радева да се укрие в чужбина, поради което наложената мярка е счетена за неоснователна.

          През ноември миналата година Симона Радева беше осъдена на 5 години лишаване от свобода от Софийския районен съд за лично укривателство. Делото е свързано с тежката катастрофа на бул. „Черни връх“ през лятото на 2022 г., когато Георги Семерджиев уби две пешеходки, преминавайки с висока скорост на червен светофар.

          Пет години затвор за Симона Радева Пет години затвор за Симона Радева

          След инцидента стана ясно, че Семерджиев е бил с фалшива шофьорска книжка, а в автомобила му са били открити наркотични вещества. Веднага след катастрофата той избяга и се укри, а разследването установи, че Симона Радева лично му е съдействала, като му е носила стълба, с която да се качи и да се скрие в жилището си, докато полицията го издирва.

          Малко след разкриването на случая Радева беше уволнена от МВР, а прокуратурата ѝ повдигна обвинение. Освен ефективната присъда, съдът тогава ѝ наложи и забрана да напуска страната.

          Междувременно делото срещу нея предстои да бъде разгледано на втора инстанция, но Радева е обжалвала наложената забрана. На 7 януари Софийският градски съд я е отменил, като в мотивите си е посочил, че „не е налице риск от укриване на подсъдимото лице в чужда държава“.

          Магистратите са отчели чистото ѝ съдебно минало, редовното ѝ явяване на съдебните заседания, както и факта, че има трайно местоживеене в България, където се грижи за малолетното си дете. В решението се подчертава още, че спрямо Радева е в сила мярка за неотклонение „подписка“, която я задължава да не напуска местоживеенето си без разрешение на съда.

          ОКОНЧАТЕЛНО: Съдът реши съдбата на Георги Семерджиев – Eто колко ще лежи (ВИДЕО) ОКОНЧАТЕЛНО: Съдът реши съдбата на Георги Семерджиев – Eто колко ще лежи (ВИДЕО)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Столичната община с ежедневен график на сметосъбирането

          Никола Павлов -
          Всеки ден Столичната община ще оповестява подробен график за сметосъбирането в проблемните райони на столицата, за да може на следващия ден да се проследява...
          Общество

          След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

          Дамяна Караджова -
          55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед
          България

          Димитър Байрактаров: Според социолозите хората обичат и си искат най-мразените политици

          Екип Евроком -
          През последните дни социолози ни представят политическата картина, която изразена в думи означава още от същото. Тоест, казват ни,че не можем да избираме. То...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions