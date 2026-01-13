Отмениха забраната на Симона Радева да напуска страната

Софийският градски съд отмени забраната бившата полицайка Симона Радева да напуска България, като определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, съобщиха от институцията за в. „Телеграф“.

Според магистратите няма доказателства за реален риск Радева да се укрие в чужбина, поради което наложената мярка е счетена за неоснователна.

През ноември миналата година Симона Радева беше осъдена на 5 години лишаване от свобода от Софийския районен съд за лично укривателство. Делото е свързано с тежката катастрофа на бул. „Черни връх“ през лятото на 2022 г., когато Георги Семерджиев уби две пешеходки, преминавайки с висока скорост на червен светофар.

След инцидента стана ясно, че Семерджиев е бил с фалшива шофьорска книжка, а в автомобила му са били открити наркотични вещества. Веднага след катастрофата той избяга и се укри, а разследването установи, че Симона Радева лично му е съдействала, като му е носила стълба, с която да се качи и да се скрие в жилището си, докато полицията го издирва.

Малко след разкриването на случая Радева беше уволнена от МВР, а прокуратурата ѝ повдигна обвинение. Освен ефективната присъда, съдът тогава ѝ наложи и забрана да напуска страната.

Междувременно делото срещу нея предстои да бъде разгледано на втора инстанция, но Радева е обжалвала наложената забрана. На 7 януари Софийският градски съд я е отменил, като в мотивите си е посочил, че „не е налице риск от укриване на подсъдимото лице в чужда държава“.

Магистратите са отчели чистото ѝ съдебно минало, редовното ѝ явяване на съдебните заседания, както и факта, че има трайно местоживеене в България, където се грижи за малолетното си дете. В решението се подчертава още, че спрямо Радева е в сила мярка за неотклонение „подписка“, която я задължава да не напуска местоживеенето си без разрешение на съда.