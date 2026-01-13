Париж ФК детронира ПСЖ за Купата на Франция

Пари Сен Жермен сензационно отпадна от Купата на Франция, допускайки поражение с минималното 0:1 от градския съперник ФК Париж на „Парк де Пренс“ в мач от 1/16-финалите.

В 23-ата минута ПСЖ можеше да излезе напред в резултата, след като Гонсало Рамош овладя отскочила топка и опита удар, но Обед Нкамбадио реагира с добро спасяване.

Час игра след началото Уорън Заир-Емери стигна до хубаво подаване в наказателното поле и нанесе удар по земя към десния ъгъл, но стражът на ФК Париж пак внимава.

ПСЖ наложи сериозен натиск в следващите минути. В 66-ата Брадли Баркола стреля на сантиметри покрай десния стълб, а четири по-късно Усман Дембеле нанесе слаб удар, който бе спасен.

В 74-ата минута ФК Париж изненадващо излезе напред в резултата. Илан Кебал намери Нанитамо Иконе в наказателното поле, а той с техничен удар в долния десен ъгъл отбеляза за 0:1,

В 87-ата минута Заир-Емери бе близо до изравнително попадение, но уцели напречната греда. ПСЖ натисна в търсене на изравнителен гол, но такъв така и не падна – този сезон без требъл след постигнатия такъв през миналия.