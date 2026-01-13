НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Първото пленарно заседание на Народното събрание за 2026 г. ще се проведе на 14 януари

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Първото пленарно заседание на Народно събрание за 2026 г. ще се състои на 14 януари (сряда), след триседмична ваканция, предаде БГНЕС.

          Последният работен ден на народните представители беше 19 декември 2025 г. В последната работна седмица за годината се проведоха консултациите с парламентарно представените политически сили, а със старта на новия парламентарен сезон започна и процедурата с проучвателните мандати за съставяне на кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание.

          Първият мандат беше връчен на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Премиерът Росен Желязков получи папката от президента и върна мандата веднага.

          Предстои връчване на мандат на вторите по численост – парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България, които вече заявиха, че ще върнат неизпълнен мандата на държавния глава. След това Румен Радев трябва да реши на коя от останалите политически сили да връчи третия мандат за съставяне на правителство.

          Нагласите сред парламентарно представените партии и коалиции към момента са, че предсрочният вот е неизбежен и необходим, тъй като този парламент се определя като неработещ.

          На 14 януари е насрочено и заседание на Комисия по конституционни въпроси, на което на първо четене ще бъде обсъден законопроект за изменение и допълнение на Изборен кодекс“, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г.

          На второ гласуване в комисията ще бъде подложен общ законопроект, обединяващ вече приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. предложения – внесени от Костадин Костадинов, както и законопроекти на Тошко Йорданов и Атанас Зафиров.

