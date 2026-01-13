Антибългарската идеология е възприета до такава степен в Северна Македония, че инструментариумът на антибългаризма е превърнат в официална държавна политика. Това мнение изрази журналистът Петър Колев в ефира на bTV, коментирайки вандалския акт срещу българското посолство в Скопие.

Според Колев атмосферата спрямо българската общност в съседната държава остава непроменена. Той подчерта, че щом някой си позволява да посегне на официално дипломатическо представителство, това е показателно за рисковете пред обикновените граждани с българско самосъзнание. „Правителството в Скопие подстрекава агресивно поведение към всичко българско“, заяви категорично Колев.

Коментарът идва след инцидента на 11 януари, когато неизвестно лице хвърли камък по входната врата на мисията ни. Властите в РСМ осъдиха деянието и задържаха 54-годишен мъж. Петър Колев обаче изрази скептицизъм относно профила на задържания, отбелязвайки с изненада, че лицето не е от македонската етническа общност.

„Един човек, който не е от македонската етническа общност, без да има друга причина, ми се вижда скептично. Това, което ни се случва с Македония, е пример, който показва как едно държавно управление повече от 100 години целенасочено и умишлено с политиката си продължава да дестабилизира Балканите“, коментира журналистът.

Колев сравни премиера на Северна Македония Християн Мицкоски със сръбския президент, наричайки го „малкият Александър Вучич“. Той настоя за промяна в подхода на България, тъй като стратегията „с добро и с хубаво“, прилагана от 1991 г. насам, явно не дава резултат.

„Това лечение трябва да бъде сменено с ясна, категорична и твърда позиция, да се намерят лостове за въздействие върху поведението на Скопие и за събиране на различни фондове за европейска подкрепа на Македония“, призова Колев, допълвайки, че българските власти трябва да осъзнаят неефективността на досегашната си политика.

Журналистът Нина Спасова също се включи в дискусията, отбелязвайки липсата на затопляне в отношенията между София и Скопие. Тя припомни случая с палежа на българския център в Битоля отпреди години, при който извършителят получи само условна присъда, въпреки ясните доказателства. „Определено имаше вид на провокация и не се знае какво ще направят властите в Северна Македония“, коментира Спасова, съгласявайки се, че държавната политика в РСМ влияе негативно върху нагласите на обществото.