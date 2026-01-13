НА ЖИВО
          Пламен Димитров: Очаква се социално напрежение в много сектори

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Очаква се нарастване на социалното напрежение в редица сфери, предупреди президентът на КНСБ Пламен Димитров в интервю за БНТ. По думите му работещите в пътническите превози, градския транспорт, „Български пощи“ и читалищата са в готовност за протестни действия.

          Димитров подчерта, че все още няма яснота с колко ще бъдат увеличени заплатите в бюджетния сектор, което допълнително изостря напрежението сред заетите.

          „Първо, 5% не са казани дали ще бъдат 5%. Очакваме на 15 януари Министерството на финансите да обяви коя инфлация всъщност ще ползва. Някак си остава настрани – няма такова решение още“, заяви президентът на КНСБ.

          Той напомни, че в закона е записано увеличение, обвързано с натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 г., но уточни, че съществуват различни методи за изчисляване на инфлацията.

          „Всички знаем, че има няколко вида инфлация. Аз се надявам, че това, което сме поискали писмено от Министерството на финансите, ще бъде отчетено – да се приложи индексът на потребителските цени“, каза Димитров.

          По думите му последните данни на Националния статистически институт показват инфлация от 5,2% на годишна база, като е възможно този процент да бъде дори по-висок при окончателните данни за декември.

          „5,2% беше ноември–ноември. Сега, декември–декември, най-вероятно ще бъде малко по-висока“, допълни той.

          КНСБ с декларация: Готови сме за национални протести заради бюджета

