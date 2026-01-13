„Подигравка“: Гръцките фермери отказаха преговори с Мицотакис, започва пълна и безсрочна блокада на „Кулата“

Протестиращите гръцки фермери отказаха преговори с премиера Кириакос Мицотакис и взеха решение днес от 12:00 часа да наложат пълна и безсрочна блокада на тежкотоварния трафик на основния граничен пункт с България – ГКПП „Кулата – Промахон“. Паралелно с това, в отделни периоди ще бъде спирано и движението на леки автомобили.

Фермерските организации заявяват, че ще оценяват ситуацията на границата в движение, но подчертават, че за първи път по време на своите протести възнамеряват да не пропускат не само камиони, но и частни автомобили и туристически автобуси.

Няколко от най-големите фермерски сдружения вече обявиха, че няма да участват в насрочените за днес разговори с премиера Мицотакис. Вместо това те обсъждат разширяване на протестните действия, включително митинг и блокиране на столицата Атина с трактори.

Организации от остров Крит, както и от областите Лариса и Кардица в Централна Гърция, съобщиха, че ще проведат нова среща с други фермерски групи, на която да бъдат решени следващите стъпки на протестите, предаде в. „Катимерини“.

Пред телевизия „Скай“ председателят на фермерския съюз в Кардица Костас Дзелас остро разкритикува действията на властите:

„Това е подигравка от страна на правителството“, заяви той.

По думите му земеделските производители продължават да очакват премиерът да приеме и други представители – на фермери, животновъди, рибари и пчелари, които ще пътуват до Атина от името на участниците в пътните блокади.

Дзелас уточни, че след консултации с протестиращи от различни части на страната и среща на пътния възел Никея в Централна Гърция, в която са участвали над 1000 души, фермерите единодушно са решили да отхвърлят условията, предложени от правителството.

Той отправи и допълнителна критика към кабинета, като посочи, че решението да бъдат насрочени две отделни срещи – в 13:00 и 15:00 часа, е опит за разцепление: