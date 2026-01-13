Подновяват ВиК мрежата в село Джерман с 530 000 лв. авансово финансиране от държавата

ВиК мрежата в дупнишкото село Джерман ще бъде рехабилитирана с авансово финансиране в размер на 530 000 лева, отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът за подмяна на над 8 километра водопроводна мрежа в селото с около 1500 жители стартира през 2021 г., но впоследствие беше спрян заради липса на осигурени средства.

Сега дейностите се рестартират с втори етап от ремонта, след като до момента са подменени около 3 километра, или приблизително една трета от цялата мрежа. Предвижда се подмяна на старите етернитови тръби, положени още през 1959 г., с нови PVC тръби.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е седем календарни месеца, като се очаква ремонтът да приключи до края на 2026 година. В сегашното си състояние ВиК мрежата създава чести аварии, а през летните месеци в Джерман редовно се въвежда режим на водата, въпреки че селото се намира само на 2 километра от общинския център Дупница.

Кметът на общината Първан Дангов обясни механизма на финансиране:

„Трябва да приключат в рамките на календарната 2026-а, след което при изпълнението на 20% от строително-монтажните работи по проекта, могат да искат междинно плащане.“

Реализацията на проекта се очаква да доведе до значително намаляване на авариите и подобряване на водоснабдяването в едно от най-големите села в общината.