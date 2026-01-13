Политическа криза без изход? Анализатори очертават сценариите за властта

В момент на дълбока политическа нестабилност, белязан от оставката на правителството и старта на конституционната процедура по връчване на мандати, страната отново е изправена пред ключови въпроси, чиито отговори ще определят не само следващите седмици, но и дългосрочната посока на управление. Трима утвърдени анализатори търсят логиката зад действията на партиите и очертават възможните изходи от кризата.
- Реклама -
Медийният експерт Георги Лозанов подчерта, че основният въпрос е дали евентуални избори ще доведат до реална промяна или отново ще възпроизведат вече познат модел на управление.
По думите му ключово значение има и дали ще се появят политически субекти, с които общественият натиск да се идентифицира и които да мобилизират негласуващите.
Социологът Андрей Райчев оспори тезите за мащаба на купения вот, като подчерта, че според него той не надхвърля 10%. Той очерта и ролята на президента в настоящата криза.
Според него геополитическата обстановка е силно напрегната, а България се нуждае от ясно управление.
Политологът Румяна Коларова заяви, че моментът за промяна е назрял, но ключовият въпрос е дали тя ще дойде чрез нов политически субект.
Тя допълни, че фрагментираната политическа система не позволява един играч да реши кризата сам.
В момент на дълбока политическа нестабилност, белязан от оставката на правителството и старта на конституционната процедура по връчване на мандати, страната отново е изправена пред ключови въпроси, чиито отговори ще определят не само следващите седмици, но и дългосрочната посока на управление. Трима утвърдени анализатори търсят логиката зад действията на партиите и очертават възможните изходи от кризата.
- Реклама -
Медийният експерт Георги Лозанов подчерта, че основният въпрос е дали евентуални избори ще доведат до реална промяна или отново ще възпроизведат вече познат модел на управление.
По думите му ключово значение има и дали ще се появят политически субекти, с които общественият натиск да се идентифицира и които да мобилизират негласуващите.
Социологът Андрей Райчев оспори тезите за мащаба на купения вот, като подчерта, че според него той не надхвърля 10%. Той очерта и ролята на президента в настоящата криза.
Според него геополитическата обстановка е силно напрегната, а България се нуждае от ясно управление.
Политологът Румяна Коларова заяви, че моментът за промяна е назрял, но ключовият въпрос е дали тя ще дойде чрез нов политически субект.
Тя допълни, че фрагментираната политическа система не позволява един играч да реши кризата сам.