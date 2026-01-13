НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Европа Политика

          „Политико": Европа може и да не преживее тази година

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европа навлиза в период на дълбока стратегическа несигурност, в който ерозията на установените норми, слабото лидерство и нарастващият външен натиск поставят под въпрос самото ѝ оцеляване. Това предупреждава Муджтаба Рахман, ръководител на европейския отдел в Eurasia Group, в анализ за европейското издание на Politico.

          Според автора 2026 г. заварва Европа „под обсада“ – както отвътре, така и отвън. Крайнодесните партии все по-открито се стремят към властта в западните столици, действащите правителства са слаби и непопулярни, а международната среда става все по-враждебна.

          Натиск отвън: Русия, Китай и САЩ

          Руските атаки в Украйна се засилват, Китай подкопава индустриалната база на ЕС, а Съединените щати все по-често действат едностранно, включително чрез заплахи към съюзници от НАТО и подкопаване на европейските правила в полза на „сделки вместо сътрудничество“.

          Рахман подчертава, че най-голямата заплаха за Европа през 2026 г. ще бъдат трансатлантическите отношения. Най-добрият възможен сценарий е продължаване на прагматичната, ad hoc дипломация, наблюдавана през последната година. Но всяко ново напрежение – включително около Гренландия – може да разруши този крехък баланс.

          Украйна: война без изход и без отстъпки

          Авторът не очаква никакви отстъпки от страна на Москва – нито за прекратяване на огъня, нито за приемане на съвместния план на САЩ, ЕС и Украйна. По думите му Владимир Путин разчита на изтощаването на Украйна, за да принуди президента Володимир Зеленски към капитулация.

          Рахман обаче изразява противоположна оценка:

          С европейска подкрепа Зеленски ще продължи да се съпротивлява на натиска на САЩ, ще отхвърля териториални отстъпки и ще засили ударите по руското енергийно производство и износ.

          Това означава ескалация на руските въздушни атаки срещу украинските градове и инфраструктура, но и запазване на военното и икономическото статукво – според автора най-добрият възможен сценарий.

          Политическа ерозия в сърцето на Европа

          Особено тревожна е ситуацията в т.нар. „Евротройка“ – Германия, Франция и Обединеното кралство, които навлизат в 2026 г. със слаби, разклатени правителства, притиснати от популисти и от администрация на САЩ, която, по думите на Рахман, „е решена да ги срине“.

          • Великобритания е изправена пред сериозни загуби на междинните избори през май, а премиерът Киър Стармър може да стане жертва на вътрешнопартиен бунт.
          • Франция навлиза във втора поредна година без приет бюджет, като страната остава в състояние на хронична политическа криза до изборите през 2027 г.
          • Германия, макар и с частично икономическо възстановяване, остава в системна криза, а правителството на канцлера Фридрих Мерц е парализирано от вътрешни разделения и натиск от страна на „Алтернатива за Германия“ (AfD).

          Унгария – тест за популистката вълна

          Предстоящите избори в Унгария са определени като ключов индикатор за силата на транснационалното популистко движение. Виктор Орбан е изправен пред реална опасност да загуби властта за първи път от 15 години, а неговият основен съперник Петер Мадяр съчетава консервативни възгледи с липса на корупционен образ.

          Краят на „Pax Americana“

          Рахман заключава, че епохата на Pax Americana в Европа е приключила. Свободата, стабилността и просперитетът на континента отново се оказват крехки, а мястото на Европа в новия световен ред ще зависи от:

          • реакцията ѝ на хибридната агресия на Русия,
          • ролята ѝ в изхода от войната в Украйна,
          • способността ѝ да повиши конкурентоспособността си,
          • и овладяването на нарастващото влияние на крайната десница.

          „Точно това ще определи оцеляването на Европа“, обобщава анализаторът.

          Автор: Муджтаба Рахман, Eurasia Group
          Превод и редакция: Епицентър.БГ

