      вторник, 13.01.26
          ПП-ДБ с коментар за промените в ИК (ВИДЕО)

          ПП-ДБ с коментар за промените в ИК (ВИДЕО)
          ПП-ДБ с коментар за промените в ИК (ВИДЕО)
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Продължаваме промяната-Демократична България“ също дават брифинг за промените в Изборния кодекс.

          Преди минути „Възраждане“ се обявиха за 100% машинно гласуване.

          По време на консултациите при президента и ПП-ДБ поискаха отпадането на хартиените бюлетини.

