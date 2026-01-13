Правилата за клиенти и неклиенти за превалутиране се уеднаквяват

Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро. Това обяви на брифинг Владимир Иванов, председател на Координационният център към Механизма за еврото.

Той подчерта, че за целта са предприети действия за опростяване и уеднаквяване на правилата за банките както за клиенти, така и за неклиенти, като идентифициране на неклиенти на банката ще става само с лична карта.

За сумите над 5 хил. евро ще се подава декларация за произход.

Отворени са над сто дежурни клона на банки, които работят в събота за обмяна на левове в евро.

Това съобщи Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България, цитиран от БТА. Инициативата за обмена на левове в евро в съботните дни е на Българската народна банка и е от декември 2025 година, каза Йоловски. Той допълни, че пълен списък с банковите клонове, които работят в събота, може да бъде намерен на интернет-страницата на Асоциацията на банките в България, както и на сайтовете на самите банки.

Йоловски каза, че в Асоциацията на банките в България до 12 януари са получени общо 32 сигнала от граждани и медии за проблеми, свързани с обмяната на левове в евро. На фона на стотици хиляди обслужени клиенти от банките, по 120 хиляди души на ден, става въпрос за изолирани случаи и минимално отклонение от утвърдената норма, като проблемите са вече коригирани, каза главният секретар.

Такси при обмяна на банкноти или монети в банките не се събират. Това заяви Георги Чанев, главен директор на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ), цитиран от БТА.

Чанев подчерта, че такси при обмяна не се събират независимо дали става въпрос за сортирани или несортирани монети. Той призова гражданите все пак, ако е възможно, банкнотите и монетите да бъдат сортирани, защото това облекчава цялостния процес.

Георги Чанев потвърди, че в периода на двойно обращение, връщането в лева е допустимо. И лева, и еврото са напълно приемливо законово средство за разплащане, подчерта той.

Координационните центрове в страната

Владимир Иванов обяви, че от тази сутрин има един подаден сигнал за проблеми в Плевен. Той подчерта, че за всяка една област в страната са организирани координационните центрове. Може да се подават всякакви сигнали, заяви Иванов.

От 1 февруари плащаме само в евро. По думите му има специфични сигнали за малките населени места.

Владимир Иванов заяви, че вече няма никакви проблеми с разплащането с карти. „Призоваваме гражданите и търговците да се снабдят с необходимите количества евро за необходими разплащания и да не се чака последният момент“, добави той.

Всеки търговец може да се сдобие с монети и банкноти от всяка банка. „Ако някой остане с левове, ще може да отиде да си ги обмени до 30 юни 2026 година“, напомни той.

48,3% от паричната маса са събрани от Българската народна банка в левове.