Пред екокатастрофа? Баржа с над 1100 тона химически торове потъна в Дунав до Свищов

Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, е потънала напълно в река Дунав в близост до румънския град Зимнич, съобщават местни медии. Случаят е потвърден от румънските власти, които вече оценяват риска от екологично замърсяване в района, предаде БТА.
В тази връзка представители на националната администрация „Румънски води“ са взели няколко водни проби, които ще покажат дали има замърсяване и какво е въздействието върху околната среда.
Повреда още при пристигането
Според наличната информация баржата е пристигнала в Зимнич на 20 декември, като още тогава е била установена техническа повреда. През миналата седмица плавателният съд е започнал да се пълни с вода, а членове на екипажа са сигнализирали за реален риск от потъване.
След инцидента властите са се свързали както с екипажа, така и с румънската компания – собственик на баржата, с настояване да се предприемат спешни действия за почистване на района и елиминиране на евентуален риск за Дунав.
В близост до българска територия
Град Зимнич се намира срещу българския град Свищов.
