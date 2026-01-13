НА ЖИВО
          Пред екокатастрофа? Баржа с над 1100 тона химически торове потъна в Дунав до Свищов

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, е потънала напълно в река Дунав в близост до румънския град Зимнич, съобщават местни медии. Случаят е потвърден от румънските власти, които вече оценяват риска от екологично замърсяване в района, предаде БТА.

          В тази връзка представители на националната администрация „Румънски води“ са взели няколко водни проби, които ще покажат дали има замърсяване и какво е въздействието върху околната среда.

          „Трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати“, увери кметът на Зимнич, цитиран от румънското издание „Хотнюз“.

          Повреда още при пристигането

          Според наличната информация баржата е пристигнала в Зимнич на 20 декември, като още тогава е била установена техническа повреда. През миналата седмица плавателният съд е започнал да се пълни с вода, а членове на екипажа са сигнализирали за реален риск от потъване.

          След инцидента властите са се свързали както с екипажа, така и с румънската компания – собственик на баржата, с настояване да се предприемат спешни действия за почистване на района и елиминиране на евентуален риск за Дунав.

          В близост до българска територия

          Град Зимнич се намира срещу българския град Свищов.

