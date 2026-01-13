Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова с нова книга

„Смятам, че моята мисия след толкова години работа с документи в сферата на историята, професионален и преподавателски опит, е да обяснявам нещата. Трябва да обясняваме процесите, това в какъв свят живеем. Моята теза е, че не е хубаво да лъжем или да казваме само позитивното. Животът е интересен, но той е такъв, когато можеш да обясниш какви са процесите“, каза още гостенката.