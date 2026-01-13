НА ЖИВО
          
          
          
          Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова с нова книга

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев, разказа повече за новата си книга „Дистанцията на времето задължава“. Тя обясни, че в нея са включени интервюта, свързани световна политика, които тя е давала през гоните за вестник „Труд“ и сайта „Факти“. Представянето на книгата ще бъде утре в 18:00 часа.

          „Смятам, че моята мисия след толкова години работа с документи в сферата на историята, професионален и преподавателски опит, е да обяснявам нещата. Трябва да обясняваме процесите, това в какъв свят живеем. Моята теза е, че не е хубаво да лъжем или да казваме само позитивното. Животът е интересен, но той е такъв, когато можеш да обясниш какви са процесите“, каза още гостенката.

