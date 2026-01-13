Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев, разказа повече за новата си книга „Дистанцията на времето задължава“. Тя обясни, че в нея са включени интервюта, свързани световна политика, които тя е давала през гоните за вестник „Труд“ и сайта „Факти“. Представянето на книгата ще бъде утре в 18:00 часа.
Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова с нова книга
Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев, разказа повече за новата си книга „Дистанцията на времето задължава“. Тя обясни, че в нея са включени интервюта, свързани световна политика, които тя е давала през гоните за вестник „Труд“ и сайта „Факти“. Представянето на книгата ще бъде утре в 18:00 часа.