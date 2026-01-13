НА ЖИВО
          Правосъдие

          Прокуратурата оспорва домашния арест на 72-годишен, обвинен в блудство с дете

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Районната прокуратура в Благоевград изрази несъгласие с определената от съда мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо възрастен мъж, обвинен в блудствени действия срещу малолетно дете. Информацията бе потвърдена от Апелативна прокуратура-София.

          Действията по оспорване на съдебното решение са предприети от Териториално отделение – Петрич към Районна прокуратура – Благоевград, които са внесли протест срещу определението на Районен съд – Петрич.

          Обвиняемият е 72-годишен мъж, който бе задържан на 9 януари. Той е привлечен към наказателна отговорност за извършване на блудствени действия спрямо малолетно дете. В хода на разследването вече са извършени разпити на свидетели, направен е оглед на местопрестъплението, както и претърсване и изземване на веществени доказателства.

          Пострадалото момиче, което е на 10 години, е разпитано в специализирано помещение „Синя стая“, пригодено за щадящо изслушване на деца. Според държавното обвинение съществува обосновано предположение, че 72-годишният е извършил престъпление, което е наказуемо със затвор.

          Към настоящия етап на досъдебното производство са събрани доказателства, сочещи, че в периода от месец октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. обвиняемият е осъществил блудствени действия спрямо детето. Деянието е извършено чрез употреба на сила и възползване от положение на зависимост. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

