„Възраждане“ е за 100% машинно гласуване, не чака третия мандат (ВИДЕО)

Партия „Възраждане“ се обяви категорично за изцяло машинно гласуване и за пълно отпадане на хартиените бюлетини, съобщи репортер на Евроком.

От формацията заявиха, че връщането на хартиеното гласуване през 2023 г. от ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС е довело до сериозни нарушения на изборния процес.

„Хартиеното гласуване, което бе върнато от ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС през 2023 г., показа единствено огромни нарушения на закона, огромни злоупотреби, надписване и допълване на бюлетини, измами с неизползваните бюлетини“, заяви народният представител от „Възраждане“ Петър Петров.

По думите му именно заради тези проблеми партията още през ноември 2024 г. е внесла законопроект, с който предлага хартиеното гласуване да отпадне напълно.

„Именно затова „Възраждане“ още през ноември 2024 г. предложихме хартиеното гласуване да отпадне и да остане единствено машинното навсякъде и във всички секции, с протоколно и ръчно преброяване на машинните разписки. Това изрично е записано във внесения от нас законопроект“, подчерта Петров.

От „Възраждане“ категорично се обявиха против всякаква форма на хартиено гласуване и предупредиха, че промените в Изборния кодекс се прокарват прибързано и рискуват да доведат до сериозни проблеми преди изборите.

Депутатът Петър Петров припомни, че във вторник, 14 януари, ще се проведе заседание на Правната комисия, на което ще бъде обсъден общ законопроект от 90 параграфа, включващ и предложенията на „Възраждане“.

„Той се състои от пет различни законопроекта. Ще търсим мнозинство и от останалите парламентарни групи“, заяви Петров.

По думите му в останалите законопроекти са включени предложения за сканиращи машини за хартиени бюлетини, срещу които „Възраждане“ се обявява твърдо.

„Възраждане“ е против каквото и да е оставане на хартиените бюлетини под каквато и да било форма, включително сканиране на бюлетини, защото това не препятства измамите“, подчерта Петров.

Той заяви, че държавата има техническата възможност да осигури сегашните машини за гласуване, но не и нов тип устройства за сканиране, както и че няма време и капацитет за въвеждане на други предложени нововъведения, като преброителни комисии.

„Промени в Изборния кодекс не трябва да се правят по спешност два месеца преди изборите. За съжаление това не беше направено“, каза още депутатът.

Според него управляващото мнозинство е внесло измененията по спешност, без яснота кога ще бъдат разгледани в пленарната зала и дали изобщо ще могат да бъдат приложени на практика.

От „Възраждане“ предлагат още:

отпадане на номерата на бюлетините ;

; подреждане на партиите по азбучен ред ;

; публично видеозаснемане на предаването, приемането и обработката на секционните протоколи в РИК и ОИК;

на предаването, приемането и обработката на секционните протоколи в РИК и ОИК; увеличаване броя на наблюдателите на кандидатите в РИК и ОИК.

„Трябва да има една по-голяма публичност, за да имаме едни честни избори“, обобщи Петър Петров.

Той категорично изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде връчен на „Възраждане“.