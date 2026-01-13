„Възраждане“ е за 100% машинно гласуване, не чака третия мандат (ВИДЕО)

Партия „Възраждане“ се обяви категорично за изцяло машинно гласуване и за пълно отпадане на хартиените бюлетини, съобщи репортер на Евроком.
От формацията заявиха, че връщането на хартиеното гласуване през 2023 г. от ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС е довело до сериозни нарушения на изборния процес.
По думите му именно заради тези проблеми партията още през ноември 2024 г. е внесла законопроект, с който предлага хартиеното гласуване да отпадне напълно.
От „Възраждане“ категорично се обявиха против всякаква форма на хартиено гласуване и предупредиха, че промените в Изборния кодекс се прокарват прибързано и рискуват да доведат до сериозни проблеми преди изборите.
Депутатът Петър Петров припомни, че във вторник, 14 януари, ще се проведе заседание на Правната комисия, на което ще бъде обсъден общ законопроект от 90 параграфа, включващ и предложенията на „Възраждане“.
По думите му в останалите законопроекти са включени предложения за сканиращи машини за хартиени бюлетини, срещу които „Възраждане“ се обявява твърдо.
Той заяви, че държавата има техническата възможност да осигури сегашните машини за гласуване, но не и нов тип устройства за сканиране, както и че няма време и капацитет за въвеждане на други предложени нововъведения, като преброителни комисии.
Според него управляващото мнозинство е внесло измененията по спешност, без яснота кога ще бъдат разгледани в пленарната зала и дали изобщо ще могат да бъдат приложени на практика.
От „Възраждане“ предлагат още:
- отпадане на номерата на бюлетините;
- подреждане на партиите по азбучен ред;
- публично видеозаснемане на предаването, приемането и обработката на секционните протоколи в РИК и ОИК;
- увеличаване броя на наблюдателите на кандидатите в РИК и ОИК.
Той категорично изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде връчен на „Възраждане“.