Просръбският политик Милан Кнежевич заплаши с излизане на ДНП от управлението на Черна гора

Просръбският политик Милан Кнежевич заяви, че неговата Демократическа народна партия (ДНП) ще напусне управляващата коалиция, ако правителството не приеме инициативата ѝ за стандартизиране на сръбския език като официален език в Конституцията на Черна гора.
Кнежевич е известен с антиевропейската си реторика, както и с просърбската и проруска политическа линия, като нееднократно е отправял и груби нападки по адрес на България.
В интервю за сръбския вестник Alo депутатът заяви, че след 30 август политическата ситуация в Черна гора по същество не се е променила, особено по отношение на външнополитическите приоритети и решенията, взети през последните пет години.
Кнежевич подчерта, че ако правителството на премиера Милойко Спаич не приеме исканията на партията му, тя ще напусне управлението.
Той уточни, че президиумът на ДНП вече е гласувал подобно решение, като добави, че заради тази позиция един партиен функционер е напуснал партията.
По думите на Кнежевич, мнозинството от гражданите със сръбска националност в Черна гора подкрепят позициите на ДНП и разбират, че в момента се води борба за „жизненоважните интереси на сръбския народ“ в страната.
Той даде за пример и случая с Владислав Дайкович, който според него е бил обект на дискриминация, след като е подкрепил граждани на Зета, арестувани при полицейска операция.
В заключение Кнежевич заяви, че ДНП очаква предстоящото заседание на правителството, но предупреди, че ако инициативите им бъдат отхвърлени, партията ще предприеме радикални действия.