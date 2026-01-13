Просръбският политик Милан Кнежевич заплаши с излизане на ДНП от управлението на Черна гора

Просръбският политик Милан Кнежевич заяви, че неговата Демократическа народна партия (ДНП) ще напусне управляващата коалиция, ако правителството не приеме инициативата ѝ за стандартизиране на сръбския език като официален език в Конституцията на Черна гора.

- Реклама -

Кнежевич е известен с антиевропейската си реторика, както и с просърбската и проруска политическа линия, като нееднократно е отправял и груби нападки по адрес на България.

В интервю за сръбския вестник Alo депутатът заяви, че след 30 август политическата ситуация в Черна гора по същество не се е променила, особено по отношение на външнополитическите приоритети и решенията, взети през последните пет години.

„Това, което е напълно ясно, е, че ДНП, независимо от опитите да бъде отслабена, със сигурност няма да се откаже от своите идейно-програмни принципи.“

Кнежевич подчерта, че ако правителството на премиера Милойко Спаич не приеме исканията на партията му, тя ще напусне управлението.

„Ако правителството на Милойко Спаич не приеме нашите инициативи за стандартизиране на сръбския език като официален език в Конституцията, за стандартизиране на трикольора като национално знаме и за приемане на Закона за гражданството, както и за провеждане на цялостен диалог относно събитията в Ботун и пречиствателната станция за отпадъчни води, ние със сигурност ще напуснем правителството.“

Той уточни, че президиумът на ДНП вече е гласувал подобно решение, като добави, че заради тази позиция един партиен функционер е напуснал партията.

„Това е негово право и негов избор.“

По думите на Кнежевич, мнозинството от гражданите със сръбска националност в Черна гора подкрепят позициите на ДНП и разбират, че в момента се води борба за „жизненоважните интереси на сръбския народ“ в страната.

Той даде за пример и случая с Владислав Дайкович, който според него е бил обект на дискриминация, след като е подкрепил граждани на Зета, арестувани при полицейска операция.

„Това най-добре говори за характера на властта. Именно затова бях прав, когато заявих, че няма голяма разлика между репресивния апарат по времето на Мило Джуканович и, за съжаление, репресивния апарат по време на управлението на Милойко Спаич.“

В заключение Кнежевич заяви, че ДНП очаква предстоящото заседание на правителството, но предупреди, че ако инициативите им бъдат отхвърлени, партията ще предприеме радикални действия.