Полицията в Русе е разкрила 533 фалшиви банкноти в лева и евро, чиято обща стойност възлиза на близо 30 000 лева. Акцията обхваща три отделни случая, по които вече са стартирали досъдебни производства.

При най-значимия от случаите са задържани трима мъже на възраст 18, 20 и 27 години. Те са направили опит да пуснат в обращение 400 неистински банкноти с номинали от 50 и 100 лева, както и купюри от 100 евро.

От Окръжната прокуратура в Русе съобщиха, че разследването продължава активно, като се работи съвместно с партньорски служби за установяване на всички лица, замесени в престъпната схема.

Окръжният прокурор на Русе Радослав Градев разясни спецификата на иззетите парични знаци: „Касае е се за банкноти, които са отпечатани на обикновена хартия. Изглеждат визуално много добре, на мастилeноструен принтер, изглеждат наистина много добре, но хартията е обикновена, няма шумолене по нея. Нямат защита. Опитват се да бъдат прокарани в малките населени места, където населението не е добре запознато с новата валута и все още има разплащане в лева.“

Мирослав Маринов, говорител на Окръжна прокуратура, даде допълнителни подробности за заловените количества: „Като в две лица са били установени от служителите на ОДМВР общо 300 банкноти, които са в различни номинални и купюри. Направени са от тях два опита да бъдат прокарани в обращение такива банкноти.“