      вторник, 13.01.26
          Развръзка? Дания и Гренландия поискаха спешна среща в Белия дом

          Снимка: БГНЕС
          Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен обяви, че заедно с гренландския си колега Вивиан Мотцфелд ще проведе среща с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом в сряда, 14 януари. Информацията бе потвърдена от Расмусен и цитирана от АФП.

          По думите на датския външен министър инициативата за срещата е дошла от датска и гренландска страна, като първоначално е отправено искане за разговор с държавния секретар на САЩ.

          „Поискахме среща с Марко Рубио, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс пожела да участва в нея и ще бъде неин домакин“, заяви Ларс Льоке Расмусен.

          Срещата се провежда на фона на засиленото стратегическо значение на Арктика, както и на нарастващия международен интерес към региона, включително от страна на САЩ, Русия и Китай.

          Паралелно с дипломатическите разговори във Вашингтон, датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен обяви, че днес ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика. В срещата ще участва и гренландският външен министър Вивиан Мотцфелд, което подчертава ролята на Гренландия като ключов фактор в арктическата сигурност.

