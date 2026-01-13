Реквизитни евро вместо истински: тийнейджъри опитали да платят с фалшива банкнота във Велико Търново

Тийнейджъри са направили опит да платят с реквизитна евробанкнота в денонощен магазин във Велико Търново. Оказва се, че не става въпрос за престъпление или умишлена злоупотреба, тъй като подобни копия на пари се използват легално като реквизит – най-често в дискотеки, на сватби и партита, а върху тях изрично е обозначено, че не са истински.

„Непълнолетни момчета се опитаха да ги пробутат. Колежката ги хвана веднага”, обясни собственикът на магазина Николай Николов.

По думите на Яна Христова, случката се разиграла на 3 януари.

„Влизат две момчета с цел да развалят едра банкнота от 50 евро и си купуват продукти на ниска стойност. Дават банкнотата на нашата колежка. Тя веднага я различава, тъй като е работила дълги години в чужбина и е наясно. Казва им, че е фалшива, че няма да я вземе и ги моли да си върнат продуктите и да напуснат обекта, като им обяснява, че задържа банкнотата“, разказа Христова.

След инцидента е подаден сигнал на телефон 112. Пред органите на реда момчетата обяснили, че са получили банкнотата от дядото на единия от тях, без да са наясно, че тя представлява реквизит, а не истинско платежно средство.

Случаят приключва без последици, но от търговския обект напомнят, че вниманието при работа с чуждестранна валута остава изключително важно, особено след въвеждането на еврото.