      вторник, 13.01.26
          Реквизитни евро вместо истински: тийнейджъри опитали да платят с фалшива банкнота във Велико Търново

          Дамяна Караджова
          Тийнейджъри са направили опит да платят с реквизитна евробанкнота в денонощен магазин във Велико Търново. Оказва се, че не става въпрос за престъпление или умишлена злоупотреба, тъй като подобни копия на пари се използват легално като реквизит – най-често в дискотеки, на сватби и партита, а върху тях изрично е обозначено, че не са истински.

          Непълнолетни момчета се опитаха да ги пробутат. Колежката ги хвана веднага”, обясни собственикът на магазина Николай Николов.

          Разкриха схема за фалшиви евробанкноти в бензиностанция във Вълчедръм

          По думите на Яна Христова, случката се разиграла на 3 януари.

          „Влизат две момчета с цел да развалят едра банкнота от 50 евро и си купуват продукти на ниска стойност. Дават банкнотата на нашата колежка. Тя веднага я различава, тъй като е работила дълги години в чужбина и е наясно. Казва им, че е фалшива, че няма да я вземе и ги моли да си върнат продуктите и да напуснат обекта, като им обяснява, че задържа банкнотата“, разказа Христова.

          След инцидента е подаден сигнал на телефон 112. Пред органите на реда момчетата обяснили, че са получили банкнотата от дядото на единия от тях, без да са наясно, че тя представлява реквизит, а не истинско платежно средство.

          Случаят приключва без последици, но от търговския обект напомнят, че вниманието при работа с чуждестранна валута остава изключително важно, особено след въвеждането на еврото.

