Реквизитни евро вместо истински: тийнейджъри опитали да платят с фалшива банкнота във Велико Търново

Тийнейджъри са направили опит да платят с реквизитна евробанкнота в денонощен магазин във Велико Търново. Оказва се, че не става въпрос за престъпление или умишлена злоупотреба, тъй като подобни копия на пари се използват легално като реквизит – най-често в дискотеки, на сватби и партита, а върху тях изрично е обозначено, че не са истински.
„Непълнолетни момчета се опитаха да ги пробутат. Колежката ги хвана веднага”, обясни собственикът на магазина Николай Николов.
По думите на Яна Христова, случката се разиграла на 3 януари.
След инцидента е подаден сигнал на телефон 112. Пред органите на реда момчетата обяснили, че са получили банкнотата от дядото на единия от тях, без да са наясно, че тя представлява реквизит, а не истинско платежно средство.
Случаят приключва без последици, но от търговския обект напомнят, че вниманието при работа с чуждестранна валута остава изключително важно, особено след въвеждането на еврото.
- Реклама -
