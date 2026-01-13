НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Европа Политика

          Рокадите в Киев продължават, смениха двама министри

          Снимка: БГНЕС
          Върховната рада на Украйна подкрепи оставките на министъра на отбраната Денис Шмигал и на първия вицепремиер – министър на цифровата трансформация Михайло Федоров, съобщава „Укринформ“.

          Оставката на Денис Шмигал беше подкрепена от 265 народни представители, а тази на Михайло Федоров – от 270 депутати.

          Денис Шмигал е назначен за министър-председател на Украйна на 4 март 2020 г., като остава на поста най-дълго време в историята на страната. На 17 юли 2025 г. той поема длъжността министър на отбраната.

          Украинският парламент одобри оставките на министрите от „МиндичГейт“ Украинският парламент одобри оставките на министрите от „МиндичГейт“

          На 9 януари Върховната рада официално получи заявленията за оставка и на двамата министри, с което беше поставено началото на процедурата по пренареждане на ключови позиции в изпълнителната власт.

          Президентът Володимир Зеленски вече предложи нови назначения в рамките на правителството. Според предложенията му Денис Шмигал трябва да заеме поста първи вицепремиер и министър на енергетиката, а Михайло Федоров е номиниран за министър на отбраната.

