Рокадите в Киев продължават, смениха двама министри

Върховната рада на Украйна подкрепи оставките на министъра на отбраната Денис Шмигал и на първия вицепремиер – министър на цифровата трансформация Михайло Федоров, съобщава „Укринформ“.

Оставката на Денис Шмигал беше подкрепена от 265 народни представители, а тази на Михайло Федоров – от 270 депутати.

Денис Шмигал е назначен за министър-председател на Украйна на 4 март 2020 г., като остава на поста най-дълго време в историята на страната. На 17 юли 2025 г. той поема длъжността министър на отбраната.

На 9 януари Върховната рада официално получи заявленията за оставка и на двамата министри, с което беше поставено началото на процедурата по пренареждане на ключови позиции в изпълнителната власт.

Президентът Володимир Зеленски вече предложи нови назначения в рамките на правителството. Според предложенията му Денис Шмигал трябва да заеме поста първи вицепремиер и министър на енергетиката, а Михайло Федоров е номиниран за министър на отбраната.