Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ на 14 януари, предсрочните избори все по-близо

На 14 януари държавният глава Румен Радев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – Продължаваме Промяната – Демократична България. Това съобщи БГНЕС.

На 12 януари президентът връчи първия мандат на ГЕРБ-СДС, който беше върнат незабавно. От ПП-ДБ вече заявиха, че също ще върнат мандата.

До процедурата по връчване на мандати се стигна след като правителството на Росен Желязков, с мандатоносител ГЕРБ-СДС и съставено в коалиция с БСП – Обединена левица и Има такъв народ, първоначално подкрепяно от Алианс за права и свободи, подаде оставка заради многохилядните протести в страната. Те започнаха заради параметрите на Проекта на държавен бюджет за 2026 г., а впоследствие прераснаха в антиправителствени.

След оставката бяха проведени консултации при държавния глава в периода 15 – 19 декември 2025 г. От тях стана ясно, че предсрочните парламентарни избори са неизбежни, както и че са нужни промени в изборното законодателство, като опозиционните партии се обявиха за 100% машинно гласуване.

Президентът Румен Радев обобщи, че:

Доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът е разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта.

Ако и вторият проучвателен мандат, връчен на ПП-ДБ, се провали, остава открит въпросът на коя от останалите парламентарно представени политически сили ще бъде връчен третият мандат и за колко време той ще бъде върнат неизпълнен.

При евентуално стигане до служебно правителство, по новите правила в Конституцията президентът ще трябва да отвори т.нар. „домова книга“ с възможни кандидати за служебен премиер. Сред обсъжданите имена са Рая Назарян, Димитър Радев, Димитър Главчев, Велислава Делчева и Мария Филипова. В публичното пространство вече беше обявено, че Рая Назарян и Димитър Радев няма да приемат поста служебен премиер.