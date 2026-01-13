Русия пое контрол над дъщерно дружество на Rockwool с четири фабрики

Датската компания за изолационни материали Rockwool съобщи, че руските власти са разпоредили поемането на контрол над нейното местно дъщерно дружество, което включва четири фабрики на територията на Русия.

„Днес научихме, че с указ на руския президент е одобрено въвеждането на външно управление върху руското дъщерно дружество на Rockwool и че компанията вече не контролира активите си в страната“, се казва в официалното изявление на компанията. - Реклама -

От Rockwool подчертаха, че не очакват решението да бъде отменено, поради което ще извадят руското си подразделение от консолидирания баланс и ще отпишат стойността на капитала на активите, оценявани на 469 млн. евро (546 млн. долара) към края на миналата година.

Компанията уточни, че руското ѝ дъщерно дружество е реализирало приходи от 261 млн. евро през миналата година, а печалбата преди лихви и данъци е възлизала на 78 млн. евро.

След нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. стотици западни компании напуснаха руския пазар, като много от тях продадоха активите си с големи отстъпки или ги отписаха напълно.

През 2022 г. Rockwool обяви, че ще продължи дейността си в Русия, аргументирайки решението с интересите на около 1200 свои служители в страната. В същото време компанията доброволно спря износа на продукти от каменна вата от Русия, въпреки че не бяха наложени санкции, които да изискват подобна мярка.

Междувременно Кремъл значително ограничи възможностите на чуждестранните компании да реализират печалби от продажбата на местните си активи, като в редица случаи премина към директно поемане на контрол.

През 2023 г. Русия иззе активите на руските дъщерни дружества на Danone и Carlsberg, месеци след като предприе сходни действия срещу Uniper и Fortum.