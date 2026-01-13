Руска атака срещу Харков уби двама души, дрон удари детско медицинско заведение

Двама души са загинали, а най-малко трима са ранени при руска нощна атака срещу Харков, съобщи рано във вторник областният управител Олег Синегубов.

„Към момента е известно, че двама души са били убити от вражеските атаки в покрайнините на Харков“, написа Синегубов в своя Telegram канал.

„Още трима души са били ранени при нощната атака", допълни той.

Кметът на града Игор Терехов заяви, че руски дрон с голям обсег е ударил детско медицинско заведение, като е предизвикал пожар.

Москва ежедневно атакува Украйна с дронове и ракети през последните месеци, като често са поразявани енергийни обекти, което води до прекъсвания на електрозахранването в разгара на зимата.

Използването от Русия на балистичната ракета „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави, предизвика остри реакции от съюзниците на Киев, включително от Съединени американски щати, които определиха удара като „опасна и необяснима ескалация на войната“.

В понеделник Москва заяви, че ракетата е поразила завод за ремонт на авиационна техника в Лвовска област и е била изстреляна в отговор на предполагаем опит на Украйна да удари резиденция на руския президент Владимир Путин — твърдение, което Киев категорично отрича.