НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Руска атака срещу Харков уби двама души, дрон удари детско медицинско заведение

          0
          0
          Снимка: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Двама души са загинали, а най-малко трима са ранени при руска нощна атака срещу Харков, съобщи рано във вторник областният управител Олег Синегубов.

          „Към момента е известно, че двама души са били убити от вражеските атаки в покрайнините на Харков“, написа Синегубов в своя Telegram канал.
          „Още трима души са били ранени при нощната атака“, допълни той.

          - Реклама -

          Кметът на града Игор Терехов заяви, че руски дрон с голям обсег е ударил детско медицинско заведение, като е предизвикал пожар.

          Москва ежедневно атакува Украйна с дронове и ракети през последните месеци, като често са поразявани енергийни обекти, което води до прекъсвания на електрозахранването в разгара на зимата.

          Използването от Русия на балистичната ракета „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави, предизвика остри реакции от съюзниците на Киев, включително от Съединени американски щати, които определиха удара като „опасна и необяснима ескалация на войната“.

          В понеделник Москва заяви, че ракетата е поразила завод за ремонт на авиационна техника в Лвовска област и е била изстреляна в отговор на предполагаем опит на Украйна да удари резиденция на руския президент Владимир Путин — твърдение, което Киев категорично отрича.

          Двама души са загинали, а най-малко трима са ранени при руска нощна атака срещу Харков, съобщи рано във вторник областният управител Олег Синегубов.

          „Към момента е известно, че двама души са били убити от вражеските атаки в покрайнините на Харков“, написа Синегубов в своя Telegram канал.
          „Още трима души са били ранени при нощната атака“, допълни той.

          - Реклама -

          Кметът на града Игор Терехов заяви, че руски дрон с голям обсег е ударил детско медицинско заведение, като е предизвикал пожар.

          Москва ежедневно атакува Украйна с дронове и ракети през последните месеци, като често са поразявани енергийни обекти, което води до прекъсвания на електрозахранването в разгара на зимата.

          Използването от Русия на балистичната ракета „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави, предизвика остри реакции от съюзниците на Киев, включително от Съединени американски щати, които определиха удара като „опасна и необяснима ескалация на войната“.

          В понеделник Москва заяви, че ракетата е поразила завод за ремонт на авиационна техника в Лвовска област и е била изстреляна в отговор на предполагаем опит на Украйна да удари резиденция на руския президент Владимир Путин — твърдение, което Киев категорично отрича.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Красимир Вълчев: Природните науки са най-пренебрегваната сфера в българското образование

          Красимир Попов -
          Природните науки остават най-пренебрегваната област в българската образователна система, като близо една трета от учениците в VIII клас изобщо не ги изучават, защото са...
          Война

          27 убити при дронова атака на паравоенни сили срещу военна база в Судан

          Красимир Попов -
          Суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа изстреляха дронове срещу правителствена военна база в югоизточния град Синджа, при което загинаха най-малко 27 души, съобщиха военни...
          Политика

          Франция изтегля второстепенни служители от посолството си в Иран

          Красимир Попов -
          Второстепенни служители на френското посолство в Техеран са напуснали Иран, съобщиха два източника, запознати със случая, пред АФП. Тегленето на персонала идва след като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions