НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдия от Русе се отказа от делото за нападението над директора на МВР

          0
          28
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Съдия Явор Влахов от Окръжния съд в Русе си направи отвод по делото за нанесения побой над директора на МВР в града Николай Кожухаров. Информацията бе оповестена от адвокат Методи Лалов, който защитава един от подсъдимите младежи.

          - Реклама -

          В своите мотиви съдия Влахов посочва, че случаят е станал обект на засилени коментари и анализи още от деня след инцидента. Магистратът отбелязва: „В публични изяви на национално познати адвокати, бивши прокурори, журналисти и общественици бяха лансирани твърдения, че нито досъдебното производство, нито съдебното такова следва да бъдат провеждани от в Русе“. Той цитира конкретни твърдения, без да назовава източниците им, според които „…на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват“ и че съществува „…зависимост между професионални и клиентелистки мрежи ни пречи да получим справедливост в едно съдебно решение или начинът, по който се води разследване“.

          Според Влахов тези публични позиции са създали у обществото, и конкретно у подсъдимите и близките им, убеждение за предубеденост на органите в Русе. Съдията припомня, че през септември 2025 г. пред Съдебната палата в града се проведе масов протест с искане за освобождаване на задържаните и преместване на делото. Родители на обвиняемите също са настоявали чрез медиите разследването да се води във Велико Търново заради съмнения в зависимости на местно ниво.

          „С оглед на тези обстоятелства, въпреки, че не съществува никаква причина за съмнения в личната ми безпристрастност, професионалната ми принадлежност към Окръжен съд – Русе, би могла сама по себе си да предизвика у страните по делото основателни съмнения относно обективната ми безпристрастност“, пише съдията в мотивите за оттеглянето си. Предстои избор на нов докладчик, като при невъзможност да се намери съдия в Русе, Върховният съд ще разпредели процеса в друг район. Разследването вече бе прехвърлено във Велико Търново месец след инцидента.

          Обвинителният акт срещу четиримата младежи бе внесен в съда в началото на януари 2026 г. Прокуратурата повдигна обвинения за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед. Инцидентът възникна след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе пред дома на пострадалите.

          На съд са предадени Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов за лека телесна повреда по хулигански подбуди. Непълнолетният Станислав Александров е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му. Още през септември 2025 г. Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение и освободи четиримата.

          Адвокат Методи Лалов коментира казуса в социалните мрежи: „Следете този случай, защото той е пример за необективно разследване“. Той твърди, че в обвинителния акт е пропуснат фактът, че пострадалите и техните съпруги са употребили алкохол във вечерта на инцидента. „Защо този факт липсва в обвинителния акт? В чия полза и в чия вреда е това?“, пита защитникът.

          Съдия Явор Влахов от Окръжния съд в Русе си направи отвод по делото за нанесения побой над директора на МВР в града Николай Кожухаров. Информацията бе оповестена от адвокат Методи Лалов, който защитава един от подсъдимите младежи.

          - Реклама -

          В своите мотиви съдия Влахов посочва, че случаят е станал обект на засилени коментари и анализи още от деня след инцидента. Магистратът отбелязва: „В публични изяви на национално познати адвокати, бивши прокурори, журналисти и общественици бяха лансирани твърдения, че нито досъдебното производство, нито съдебното такова следва да бъдат провеждани от в Русе“. Той цитира конкретни твърдения, без да назовава източниците им, според които „…на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват“ и че съществува „…зависимост между професионални и клиентелистки мрежи ни пречи да получим справедливост в едно съдебно решение или начинът, по който се води разследване“.

          Според Влахов тези публични позиции са създали у обществото, и конкретно у подсъдимите и близките им, убеждение за предубеденост на органите в Русе. Съдията припомня, че през септември 2025 г. пред Съдебната палата в града се проведе масов протест с искане за освобождаване на задържаните и преместване на делото. Родители на обвиняемите също са настоявали чрез медиите разследването да се води във Велико Търново заради съмнения в зависимости на местно ниво.

          „С оглед на тези обстоятелства, въпреки, че не съществува никаква причина за съмнения в личната ми безпристрастност, професионалната ми принадлежност към Окръжен съд – Русе, би могла сама по себе си да предизвика у страните по делото основателни съмнения относно обективната ми безпристрастност“, пише съдията в мотивите за оттеглянето си. Предстои избор на нов докладчик, като при невъзможност да се намери съдия в Русе, Върховният съд ще разпредели процеса в друг район. Разследването вече бе прехвърлено във Велико Търново месец след инцидента.

          Обвинителният акт срещу четиримата младежи бе внесен в съда в началото на януари 2026 г. Прокуратурата повдигна обвинения за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед. Инцидентът възникна след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе пред дома на пострадалите.

          На съд са предадени Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов за лека телесна повреда по хулигански подбуди. Непълнолетният Станислав Александров е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му. Още през септември 2025 г. Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение и освободи четиримата.

          Адвокат Методи Лалов коментира казуса в социалните мрежи: „Следете този случай, защото той е пример за необективно разследване“. Той твърди, че в обвинителния акт е пропуснат фактът, че пострадалите и техните съпруги са употребили алкохол във вечерта на инцидента. „Защо този факт липсва в обвинителния акт? В чия полза и в чия вреда е това?“, пита защитникът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция „пази“ предметите на престъпление

          Катя Илиева -
          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция "пази" предметите на престъпление. Към приложените снимки, той написа: 09 РУ-СДВР. Така полицията "съхранява" имуществото, предмет на...
          Общество

          Пред екокатастрофа? Баржа с над 1100 тона химически торове потъна в Дунав до Свищов

          Никола Павлов -
          Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, е потънала напълно в река Дунав в близост до румънския град Зимнич, съобщават местни медии. Случаят...
          Общество

          Гръцките фермери затвориха „Кулата“, транспортните фирми губят десетки милиони

          Никола Павлов -
          Днес около 14:00 часа гръцките фермери напълно блокираха движението на тежкотоварни автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“. Блокадата е безсрочна, като към момента...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions