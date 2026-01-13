Съдия Явор Влахов от Окръжния съд в Русе си направи отвод по делото за нанесения побой над директора на МВР в града Николай Кожухаров. Информацията бе оповестена от адвокат Методи Лалов, който защитава един от подсъдимите младежи.

- Реклама -

В своите мотиви съдия Влахов посочва, че случаят е станал обект на засилени коментари и анализи още от деня след инцидента. Магистратът отбелязва: „В публични изяви на национално познати адвокати, бивши прокурори, журналисти и общественици бяха лансирани твърдения, че нито досъдебното производство, нито съдебното такова следва да бъдат провеждани от в Русе“. Той цитира конкретни твърдения, без да назовава източниците им, според които „…на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват“ и че съществува „…зависимост между професионални и клиентелистки мрежи ни пречи да получим справедливост в едно съдебно решение или начинът, по който се води разследване“.

Според Влахов тези публични позиции са създали у обществото, и конкретно у подсъдимите и близките им, убеждение за предубеденост на органите в Русе. Съдията припомня, че през септември 2025 г. пред Съдебната палата в града се проведе масов протест с искане за освобождаване на задържаните и преместване на делото. Родители на обвиняемите също са настоявали чрез медиите разследването да се води във Велико Търново заради съмнения в зависимости на местно ниво.

„С оглед на тези обстоятелства, въпреки, че не съществува никаква причина за съмнения в личната ми безпристрастност, професионалната ми принадлежност към Окръжен съд – Русе, би могла сама по себе си да предизвика у страните по делото основателни съмнения относно обективната ми безпристрастност“, пише съдията в мотивите за оттеглянето си. Предстои избор на нов докладчик, като при невъзможност да се намери съдия в Русе, Върховният съд ще разпредели процеса в друг район. Разследването вече бе прехвърлено във Велико Търново месец след инцидента.

Обвинителният акт срещу четиримата младежи бе внесен в съда в началото на януари 2026 г. Прокуратурата повдигна обвинения за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед. Инцидентът възникна след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе пред дома на пострадалите.

На съд са предадени Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов за лека телесна повреда по хулигански подбуди. Непълнолетният Станислав Александров е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му. Още през септември 2025 г. Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение и освободи четиримата.

Адвокат Методи Лалов коментира казуса в социалните мрежи: „Следете този случай, защото той е пример за необективно разследване“. Той твърди, че в обвинителния акт е пропуснат фактът, че пострадалите и техните съпруги са употребили алкохол във вечерта на инцидента. „Защо този факт липсва в обвинителния акт? В чия полза и в чия вреда е това?“, пита защитникът.