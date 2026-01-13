НА ЖИВО
          Съдят ,,Шарли Ебдо“ заради карикатура

          Карикатура, публикувана от френското сатирично списание „Шарли Ебдо“, изобразяваща двама скиори с обгорели лица и превързани с бинтове да се спускат по пистите в Кран Монтана, предизвика критики в онлайн пространството и доведе до завеждане на съдебно дело, предаде Франс прес.

          По време на новогодишните празници в бар „Ла Констеласион“ в швейцарския курорт избухна огромен пожар, при който загинаха 40 души, а 116 души бяха ранени. Около 80 от ранените все още са в болници. Хиляди потребители реагираха с гневни емотикони на рисунката, озаглавена „Опърлените карат ски“, която беше публикувана във Фейсбук.

          Швейцарската писателка Беатрис Риан и съпругът ѝ, който е адвокат, заведоха съдебен иск във връзка с публикувана карикатура, предизвикала силно обществено възмущение.

          „Намирам я за много отвратителна. Свободата на изразяване има свои граници. Те се подиграват на жертвите. Въпросът е дали човешкото достойнство трябва да има предимство пред свободата на изразяване или не?“ – заяви Риан пред швейцарската телевизия ,,Ер Те Ес“

          Рисунката е дело на художника, известен с псевдонима Салш. На нея са изобразени двама обгорели и превързани с бинтове скиори, както и указателна табела с надпис „Кран Монтана“. В долния десен ъгъл е добавен текстът „Комедия на годината“. Карикатурата прави препратка към френската комедия от 70-те години „Загорелите, които карат ски“, представяща ски ваканция през призмата на фарса.

          Главният редактор на сатиричното издание ,,Шарли Ебдо“ Жерар Биар призна пред ,,Ер Те Ес“, че карикатуристът е прекрачил границата и определи рисунката като „черен хумор“.

          „Разбира се, тя може да е шокираща, но сатирата по принцип е шокираща“,
          каза Биар, като уточни, че списанието не се подиграва на жертвите, а показва абсурдността на самата трагедия.

          „Шарли Ебдо“ е известно с провокативното си и нарушаващо обществените норми съдържание. През януари 2015 г. редакцията на изданието в Париж стана цел на ислямистка атака, при която бяха убити 12 души, след като в него бяха публикувани карикатури на пророка Мохамед.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Министри от Дания и Гренландия на ключова визита в Белия дом при Джей Ди Ванс и Марко Рубио

          Георги Петров -
          Външните министри на Дания и Гренландия предприемат посещение в Белия дом за срещи на високо ниво с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и...
          Общество

          Гръцките фермери затвориха „Кулата“, транспортните фирми губят десетки милиони

          Никола Павлов -
          Днес около 14:00 часа гръцките фермери напълно блокираха движението на тежкотоварни автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“. Блокадата е безсрочна, като към момента...
          Политика

          Рокадите в Киев продължават, смениха двама министри

          Никола Павлов -
          Върховната рада на Украйна подкрепи оставките на министъра на отбраната Денис Шмигал и на първия вицепремиер – министър на цифровата трансформация Михайло Федоров, съобщава...

