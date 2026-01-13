Съдят ,,Шарли Ебдо“ заради карикатура

Карикатура, публикувана от френското сатирично списание „Шарли Ебдо“, изобразяваща двама скиори с обгорели лица и превързани с бинтове да се спускат по пистите в Кран Монтана, предизвика критики в онлайн пространството и доведе до завеждане на съдебно дело, предаде Франс прес.

По време на новогодишните празници в бар „Ла Констеласион“ в швейцарския курорт избухна огромен пожар, при който загинаха 40 души, а 116 души бяха ранени. Около 80 от ранените все още са в болници. Хиляди потребители реагираха с гневни емотикони на рисунката, озаглавена „Опърлените карат ски“, която беше публикувана във Фейсбук.

Швейцарската писателка Беатрис Риан и съпругът ѝ, който е адвокат, заведоха съдебен иск във връзка с публикувана карикатура, предизвикала силно обществено възмущение.

„Намирам я за много отвратителна. Свободата на изразяване има свои граници. Те се подиграват на жертвите. Въпросът е дали човешкото достойнство трябва да има предимство пред свободата на изразяване или не?“ – заяви Риан пред швейцарската телевизия ,,Ер Те Ес“

Рисунката е дело на художника, известен с псевдонима Салш. На нея са изобразени двама обгорели и превързани с бинтове скиори, както и указателна табела с надпис „Кран Монтана“. В долния десен ъгъл е добавен текстът „Комедия на годината“. Карикатурата прави препратка към френската комедия от 70-те години „Загорелите, които карат ски“, представяща ски ваканция през призмата на фарса.

Главният редактор на сатиричното издание ,,Шарли Ебдо“ Жерар Биар призна пред ,,Ер Те Ес“, че карикатуристът е прекрачил границата и определи рисунката като „черен хумор“.

„Разбира се, тя може да е шокираща, но сатирата по принцип е шокираща“,

каза Биар, като уточни, че списанието не се подиграва на жертвите, а показва абсурдността на самата трагедия.

„Шарли Ебдо“ е известно с провокативното си и нарушаващо обществените норми съдържание. През януари 2015 г. редакцията на изданието в Париж стана цел на ислямистка атака, при която бяха убити 12 души, след като в него бяха публикувани карикатури на пророка Мохамед.