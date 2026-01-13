НА ЖИВО
          Баскетбол

          Сакраменто шокира ЛА Лейкърс и го надигра с 12 точки разлика

          Победи постигнаха още Юта, Филаделфия, Индиана, Далас и ЛА Клипърс

          Снимка: www.facebook.com/sacramentokings
          
          Сакраменто надигра ЛА Лейкърс със 124:112 като домакин в един от най-интересните двубои от редовния сезон на НБА през изминалата нощ. “Езерняците” не успяха да спечелят нито една от четирите части, въпреки че водеха с 9 точки разлика в първия период. Лейкърс загубиха като гости от Кингс за първи път от 13 март 2024 година.

          С най-голям принос за победата на “Кралете” бе ветеранът Демир ДеРоузън с 32 точки, 6 асистенции и 3 откраднати топки. Малик Монк добави 26 точки от пейката, като вкара 7 тройки, а Ръсел Уестбрук записа 22 точки, 7 асистенции и 5 борби.

          Лука Дончич изригна с 42 точки, 8 асистенции, 7 борби и 4 откраднати топки. ЛеБрон Джеймс се отчете с 22 точки, а ДиАндре Ейтън направи дабъл-дабъл с 13 точки и 13 борби.

          За Сакраменто това бе едва 10-а победа за сезона, като тимът е с 30 загуби и е на предпоследното 14-о място в Западната конференция. Лейкърс са пети на Запад с баланс 23-14, но остават лидери в Тихоокеанската дивизия.

          Други резултати от изминалата нощ:

          Кливланд – Юта – 112:123
          Торонто – Филаделфия – 102:115
          Индиана – Бостън – 98:96
          Далас – Бруклин – 113:105
          Ел Ей Клипърс – Шарлът – 117:109

