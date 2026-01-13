НА ЖИВО
          Начало България Общество

          Сърбия затвори един от граничните пунктове с България заради студа

          Снимка: Фейсбук
          Поради лоши метеорологични условия на сръбска територия е преустановено пропускането на товарни автомобили през пункта, съпределен на българския ГКПП „Стрезимировци“, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, позовавайки се на сръбските гранични власти.

          Към момента леките автомобили преминават без ограничения, а на останалите гранични пунктове със Сърбия трафикът се осъществява нормално.

          На границата с Турция се отчита интензивен трафик на товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“, показва информацията към 6:00 часа тази сутрин.

          За пореден път: Гръцките фермери затвориха напълно „Кулата“ За пореден път: Гръцките фермери затвориха напълно „Кулата“

          От „Гранична полиция“ предупреждават и за възможни затруднения на границата с Гърция, поради стачни действия на гръцка територия. По данни на гръцките власти от 12:00 часа днес протестиращи фермери ще затворят за товарни автомобили граничния преход „Кулата – Промахон“ и в двете посоки. Очаква се това да доведе до сериозни забавяния както за тежкотоварния, така и за лекия трафик.

          На границата с Румъния преминаването на всички гранични преходи се извършва нормално, без въведени ограничения. Нормален е и трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, уточняват от ГД „Гранична полиция“.

