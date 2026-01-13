САЩ остро критикуват Русия заради използването на „Орешник“

По време на извънредно заседание на Съвет за сигурност на ООН в понеделник Съединените щати остро осъдиха използването от Русия на балистичната ракета „Орешник“, способна да носи ядрено оръжие.
Американската страна подчерта, че подобни действия повишават рисковете от по-широка ескалация и подкопават усилията за постигане на политическо и дипломатическо решение на конфликта.
А в други медии писаха, че Путин е информирал Тръмп преди са използват оръжието. Как ще го критикуват, като са се съгласили. Вече не може да се вярва на никого.