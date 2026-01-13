НА ЖИВО
          САЩ остро критикуват Русия заради използването на „Орешник"

          Снимка: БГНЕС
          По време на извънредно заседание на Съвет за сигурност на ООН в понеделник Съединените щати остро осъдиха използването от Русия на балистичната ракета „Орешник“, способна да носи ядрено оръжие.

          „Използването от Русия миналата седмица на ракета със среден обсег, която не носеше ядрена бойна глава, представлява поредната опасна и необяснима ескалация на тази война, дори когато Съединените щати усилено работят с Киев, с други партньори и с Москва за прекратяване на войната чрез договорено споразумение“, заяви заместник-посланикът на САЩ в ООН Тами Брус пред Съвета за сигурност.

          Американската страна подчерта, че подобни действия повишават рисковете от по-широка ескалация и подкопават усилията за постигане на политическо и дипломатическо решение на конфликта.

          1. А в други медии писаха, че Путин е информирал Тръмп преди са използват оръжието. Как ще го критикуват, като са се съгласили. Вече не може да се вярва на никого.

